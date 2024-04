Le migliori produzioni olearie internazionali protagoniste del Gran Galà dell’Olio – L’Oro d’Italia e del Mediterraneo, storica kermesse in programma a Fano, nelle Marche, il 20 e 21 aprile nel suggestivo contesto del Pincio di fronte all’Arco d’Augusto. Si tratta di uno fra i principali eventi nazionali di settore dedicato all’olio ricavato dalle olive e ai suoi interpreti principali, olivicoltori e frantoiani che, nel corso della due giorni, saranno premiati per gli eccellenti risultati ottenuti anche nell’ultima, seppur complicata, campagna olearia.

In vetrina le eccellenze olivicole

Il Gran Galà dell’Olio è un’occasione per conoscere da vicino le etichette più importanti e degustare oli extravergine di oliva di indiscussa qualità e certificati dagli assaggiatori professionisti di OLEA, Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori. «L’obiettivo dell’iniziativa è mettere a disposizione dei consumatori più attenti alla qualità e alla salute gli oli protagonisti dei concorsi che, di fatto, sono il meglio di ciò che riserva l’olivicoltura italiana – spiega Giorgio Sorcinelli, direttore OLEA -. Siamo particolarmente soddisfatti del fatto che l’iniziativa sia ormai diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale e che soprattutto contribuisca a divulgare un messaggio indirizzato alla conoscenza del prodotto e all’importanza delle sue proprietà qualitative, alimentari e salutistiche. Sempre più famiglie, infatti, meritano di avere sulle proprie tavole dei prodotti di alto pregio e non avere dubbi su qualità o provenienza».

Convegni, laboratori didattici e la 3^ edizione di EXPOLEA

Già sabato 20 alle 15, negli spazi della Pinacoteca San Domenico, è in programma la tavola rotonda “Sostenibilità dell’olivicoltura. Idee, proposte e soluzioni” alla quale interverranno, oltre ai produttori e ai rappresentanti OLEA, anche professori e ricercatori universitari, rappresentanti di consorzi di tutela DOP e IGP e di istituzioni locali.

Ma l’edizione 2024 prevede anche l’allestimento della 3^ edizione di EXPOLEA – Il Salotto dell’Olio, una vera e propria piccola Fiera dell’Olio ospitata domenica 21 aprile dalle 9 alle 19,30 nell’area centrale del Pincio. Presenti importanti aziende del territorio e d’Italia, con i loro migliori oli e prodotti della filiera da far gustare e provare al grande pubblico. Anche ai bambini, per i quali sono state promosse attività ludiche e di laboratorio: domenica, per esempio, è in programma il gioco olfattivo il “Nasino d’oro”, con momenti di assaggio e riconoscimento dedicati proprio ai più piccoli.

A Fano una nutrita rappresentanza di produttori di olio

Tra le aziende olivicole provenienti da varie regioni italiane, significativa è la rappresentanza delle migliori della Regione Marche e dell’areale DOP Cartoceto, presenti alla rassegna insieme ad aziende olivicole di Puglia, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna. Partecipa alla fiera-mercato e alle premiazioni anche una nutrita delegazione di olivicoltori croati, provenienti dall’Istria, che si incontreranno con le aziende italiane in questa grande festa dell’olio.

«Siamo lieti di rivedere nell’ambito di questa kermesse l’élite dei produttori italiani e mediterranei di extravergini di qualità – sottolinea Renzo Ceccacci, presidente OLEA -. Questo significa “fare cultura dell’olio” e nel corso della manifestazione saranno assegnati anche i premi della 15^ edizione del concorso nazionale “L’Oro d’Italia” e della 13^ edizione del Concorso Internazionale ”L’Oro del Mediterraneo”».

Programma

Ti potrebbe interessare: Carnevale di Fano, una dolcissima storia