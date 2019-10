I cinque borghi più belli del Piemonte

Antichi castelli, chiese medioevali e case in pietra: i borghi del Piemonte, ai piedi delle montagne e nascosti tra i filari, sono la destinazione perfetta per un weekend fuori porta all’insegna della tranquillità. Secondo I Borghi più belli d’Italia, l’associazione impegnata nella valorizzazione dei piccoli centri abitati italiani, ben 13 dei paesi più belli della nostra penisola si trovano in territorio piemontese.

Scopriamo insieme le cinque perle del Piemonte da vedere almeno una volta nella vita:

1. Neive (CN)

Siamo in provincia di Cuneo, tra l’ultima Langa del Moscato e le colline del Monferrato. Vie strette e palazzi dalle tegole rosse, Neive è un borgo medioevale dove si respira un’atmosfera d’altri tempi, dolce e malinconica. Abbracciato dai vigneti delle colline circostanti, la cittadina è rinomata per l’ottima produzione di vini D.O.C. e D.O.C.G.

2. Vogogna (VB)

Circondato da antiche fortificazioni militari, Vogogna conserva un fascino rurale e scorci suggestivi. Il centro storico è un intreccio di vicoli ciottolati, case in pietra e balconi fioriti nella bella stagione. Da non perdere il gotico Palazzo Pretorio, i resti della Rocca, risalenti al V secolo, e il Castello Visconteo con la sua torre rotonda.

3. Monforte d’Alba (CN)

Patrimonio dell’Unesco, Monforte d’Alba è arroccato sulle colline ed è circondato dai vigneti della Langa del Barolo. Passeggiando tra le sue stradine strette e ripide, si arriva alla piazza principale e al famoso anfiteatro a cielo aperto, inaugurato dal pianista Mieczysław Horszowski nel 1986. L’acustica è perfetta e il panorama mozzafiato.

4. Volpedo (AL)

È il paese che ha dato i natali al pittore Pellizza da Volpedo, autore del famoso dipinto Il Quarto Stato. Qui regna la tranquillità e si respira un’aria genuina, rustica, proprio come nei borghi di una volta. Al mercato locale potete trovare ottima frutta e verdura: Volpedo è famoso per le sue ciliegie e pesche. Meritano una visita i luoghi pellizzani, come la casa natale e lo studio dell’artista.

5. Ricetto di Candelo (BI)

Definito la “Pompei medioevale del biellese”, Ricetto di Candelo non solo è uno dei borghi più belli del Piemonte, ma si posiziona al terzo posto nella classifica della CNN delle 20 più idilliache località italiane che raccontano il nostro Paese. È un borgo medioevale fortificato del XIV secolo: qui un tempo si accumulavano i beni del signore locale o si riparavano gli abitanti. Ricetto, infatti, significa rifugio. Oggi il paese conta 140 mila turisti all’anno.

Sul numero 275 di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 26 ottobre, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato al borgo di Ricetto di Candelo.