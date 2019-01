L'Isola d'Elba in bicicletta 

Panorami mozzafiato e natura incontaminata: con i suoi oltre 400 km di percorsi outdoor fra mare e montagna, l’Isola d’Elba è una meta d’elezione per gli amanti della bici. I percorsi per le due ruote disponibili all’Elba, sia MTB sia bici da strada, sono i più vari e si prestano a tutti i tipi di esigenze: dagli appassionati che ad aprile vogliono riprendere la forma magari approfittando di uno stage, ai professionisti alla ricerca di sfide più impegnative anche ad ottobre, passando dai cicloturisti che vogliono visitare tutta l’isola solo con le due ruote per arrivare alle famiglie che desiderano alternare alla vita da spiaggia i profumi dei boschi mediterranei o a chi vuole avventurarsi in sentieri notturni con guida. Scegliere e “sperimentare” in anteprima i sentieri da affrontare sta diventando più semplice e immediato grazie a #ElbaSmartExploring, progetto di mappatura digitale dell’isola che ha già reso disponibili su Google Street View i primi 100 km di percorsi elbani per il trekking e l’MTB e che entro aprile 2019 coprirà tutti i 400 km che si dipanano sull’intero territorio. All’Elba gli appassionati delle due ruote possono contare su numerosi centri che affittano bici a chi preferisce “viaggiare leggero” o per chi vuole iniziare gradualmente l’allenamento con un e-bike, ma che possono anche dare assistenza ai ciclisti che raggiungono l’isola con la propria compagna di avventure a due ruote. Gli amanti della bici bici da strada possono sfruttare i molti percorsi con le diverse varianti disponibili o cimentarsi nel giro completo dell’isola che conta 165 km per oltre 4.100 mt di dislivello, o ancora nella famosa gara “Tagliagambe” che in 9 km porta dal livello del mare alla sommità del Monte Perone a 600 mt. Molte sono le gare per gli appassionati di MTB (vedi elenco in calce) a cui sono anche dedicate due aree specifiche nell’isola: L’Elba Gravity Park, situato nella parte orientale dell’isola, è un paradiso per gli amanti della mountain bike che qui possono cimentarsi in numerose discipline come cross country, all mountain e freeride. Il park offre sette percorsi di diverso livello di difficoltà che si snodano tra monti, boschi, miniere e vedute a 360 gradi sul mare. Il Capoliveri Bike Park è composto da 5 percorsi permanenti di diversa difficoltà e lunghezza. Si sviluppa per più di 100 km di sentieri e strade spettacolari interscambiabili tra loro. Ogni percorso è individuato da un colore e segnalato, sul territorio, da appositi cartelli che indicano il nome, la direzione da seguire, un numero riferito al punto in cui è collocato il segnale, in modo che possa essere individuato sulla cartina, e il nome della località in cui è collocato.

Per famiglie e bambini: #Elbalovebike

Non manca mai all’Elba l’attenzione per bambini e famiglie: sull’isola infatti non solo è possibile noleggiare le e-bike che rendono di fatto accessibile la maggior parte dei sentieri anche ai meno allenati, ma sono anche disponibili corsi di mountain bike anche per i più giovani per alternare alle spiagge rilassanti momenti più “active” per bambini e ragazzi. Da quest’anno sarà attivato un nuovo servizio che sarà apprezzato dai bikers più appassionati che non vogliono perdersi una gara: durante le competizioni più importanti sarà infatti possibile lasciare i propri figli in uno spazio gioco appositamente creato sotto la supervisione di una serie di educatori. Senza contare che i ragazzini più intrepidi dai 6 agli 11 anni possono sempre cimentarsi nell’Elbaman Kids, la gara che si tiene in contemporanea all’Elbaman. Da non perdere, per chi vuole un momento unico da passare con tutta la famiglia, l’escursione su due ruote per esplorare il percorso che da Capoliveri porta al compendio minerario del Monte Calamita, sviluppandosi lungo l’antica strada che conduce alle miniere elbane. Lungo il tragitto immerso nella natura si potranno raccogliere pietre e minerali, intravedere all’orizzonte le isole di Pianosa e di Montecristo – resa celebre dallo scrittore Dumas che qui ha ambientato una delle sue opere più conosciute – e, sullo sfondo, la Corsica.

Iron Tour Elba 2019 – Aprile e maggio 2019

L’Iron Tour Elba Thriathlon cross e triathlon strada è l’unica manifestazione nel suo genere sul territorio italiano, e fra le poche in Europa, della tipologia triathlon sprint a tappe. Per ognuna delle due specialità, sono previste 5 tappe in 5 giorni. L’iron Tour Cross si svolgerà dal 20 al 24 aprile 2019 mentre l’Iron Tour Road dal 25 al 29 maggio 2019.

Kolossal Triathlon MTB – 27 aprile 2019

Il Kolossal è una gara molto particolare che si svolgerà il 27 aprile 2019. Gli atleti si affronteranno sulla distanza di 2 km a nuoto, 50 km di MTB e 15 km di corsa all’interno del comprensorio del Capoliveri bike park e nel parco minerario del Monte Calamita.

La Capoliveri Legend Cup – 11 maggio 2019 – MTB

Uno degli eventi più seguiti è certamente la Capoliveri Legend Cup, che si sviluppa lungo il Capoliveri Bike Park sul promontorio del Monte Calamita, la punta più a sud dell’isola: ogni anno, qui arrivano bikers da tutto il mondo per provare l’emozione di paesaggi a picco sul mare unici al mondo.

Nel 2019 questa competizione, che ha già visto campioni come Paola Pezzo, Mirko Celestino, Juri Ragnoli, Alexey Medvedev, Krystian Hynek, Roel Paulissen e Alban Lakata – giungerà alla decima edizione e sarà valida come prova dell’UCI World Marathon Series. 76 km per 2.700 mt di dislivello, il percorso offre panorami ricchi di storia e natura, con le miniere del ferro e la vista della Corsica a ovest e della Toscana a Est, e momenti salienti come “Il Muro della Leggenda”, un vero strappo all’interno del paese e “la discesa dell’Asta”, il pendio che porta al mare e dove si possono toccare i 70 km all’ora. Le iscrizioni per l’edizione del 2019 sono già aperte, anche con la possibilità di pacchetti turistici. Per maggiori informazioni: www.capoliverilegendcup.it

UDA Urban Downhill Rio Elba (bike) – 1 maggio 2019 – Downhill

La tappa del prossimo 1° maggio di Rio Elba fa parte del primo circuito di gare Mountain Bike Downhill urbane mai organizzato in Italia. La partenza del tracciato è situata sul monte Strega che permette di gustare una vista unica su Rio Elba, le rosse miniere di ferro e il blu del mare. La discesa è subito ripida e veloce e passando in mezzo ai cactus (attenzione a non cadere!) e conduce nella parte più antica del borgo di Rio Elba, attraverso una delle vecchie porte che difendeva il paese dagli attacchi dei pirati, quando ancora era una fortezza e passa per una lunga e contorta scalinata che conduce al traguardo del percorso.

Tagliagambe – 09 giugno 2019 – Bici da strada

La Tagliagambe è arrivata nel 2019 alla XV edizione ormai la gara è divenuta una classica elbana di ciclismo e podismo che apre la stagione estiva con molti appassionati che arrivano da tutta Italia ma anche da Germania, Finlandia e Austria. È una vera e propria scalata lunga 9 km, che dal livello del mare a Marciana Marina arriva fino alla sommità del Monte Perone con 600 mt di dislivello e pendenze che arrivano anche al 13%. Le sfide legate a questa gara, che certo non è per tutti, non sono mancate negli anni: nel 2013 si è tenuta una gara con biciclette “Graziella” senza cambio, con partenza da Poggio e arrivo a Monte Perone, e dal 2015 è stata inserita la categoria “squadre”. Le iscrizioni per l’edizione del 2019 sono già aperte anche con la possibilità di pacchetti turistici. Per maggiori informazioni: http://blog.visitelba.info/

Elbaman – 29 settembre 2019 – Triathlon

Nato nel 2004 come triathlon medio, dal 2005 Elbaman è l’unica competizione italiana su distanza full (Iron). Nel 2010 l’evento è stato inserito tra le migliori 10 competizioni al mondo distanza iron dalla rivista Triathlete USA. Alla gara regina è affiancata la prova su distanza half, denominata Elbaman73, anche una spettacolare ElbamenKids per intrepidi bambini dai 6 anni compiuti fino agli 11 anni. Il nuoto si svolge nella magnifica baia di Marina di Campo, il ciclismo percorre l’anello occidentale dell’isola e il podismo è un multi-lap pianeggiante interno all’abitato di Marina di Campo (3,8 Km di nuoto – 180 km di bici da corsa – 42,2 km di corsa). Le iscrizioni per l’edizione del 2019 sono già aperte anche con la possibilità di pacchetti turistici. Per maggiori informazioni: www.elbaman.it

Conquistadores Cup – 20 ottobre 2019 – MTB

La granfondo di fine stagione all’Elba è denominata d’Alarcon in onore dei veri conquistadores spagnoli che hanno regnato in passato sul territorio di Porto Azzurro e sulla nota Fortezza Spagnola. La gara si svolge nello splendido scenario delle colline di Porto Azzurro e del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Il percorso di 60 km per 2.180 mt di dislivello offre panorami sul mare e la vista meravigliosa sulla spiaggia Laghetto di Terranera. Impegnerà i ciclisti con un tracciato ricco di strappi, salite impegnative anche se relativamente brevi con pendenze che spesso superano il 20%, ma anche con single-track particolari e discese tecniche, scalinate in centro abitato. Le iscrizioni per l’edizione del 2019 sono già aperte anche con la possibilità di pacchetti turistici. Per maggiori informazioni: www.conquistadorescup.it/