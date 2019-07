MarinoBus – Basilicata e Campania più vicine al centro-nord

Dal 28 luglio Basilicata e Campania saranno ancora più vicine al centro nord grazie alla rete MarinoBus, gestita dalla società pugliese di trasporto passeggeri su gomma. Tra meno di un mese verrà inaugurata una nuova linea diurna che collegherà la Campania (Salerno, Caserta e Napoli) con Roma, Firenze, Bologna e Milano (fermate di San Donato 1 e Lampugnano), con il conseguente raddoppio delle corse da e per quelle destinazioni.

Anche i viaggiatori diretti o in partenza dalla Basilicata godranno di diversi vantaggi: i nuovi collegamenti avranno infatti Policoro come capolinea meridionale e serviranno anche le fermate di Scanzano Jonico, Metaponto, Bernalda, Pisticci, Ferrandina Stazione, Salandra e Grassano Scalo in provincia di Matera nonché il capoluogo Potenza.

Inoltre – grazie all’hub presente a Bologna e alla possibilità di interscambio – i passeggeri in partenza dal Sud potranno raggiungere ancora più agevolmente centinaia di destinazioni della rete MarinoBus nel resto d’Italia e non solo. E, ovviamente, viceversa.

Per festeggiare queste grandi novità e ringraziare i numerosi utenti di MarinoBus, l’azienda ha lanciato una campagna promozionale con tariffe a partire da 9 euro. I biglietti sono già acquistabili online sul sito web www.marinobus.it o presso una delle 3.000 biglietterie convenzionate presenti in Italia e utilizzabili a decorrere dal 28 luglio.

Traporti di alta qualità

I passeggeri beneficeranno degli elevati standard di qualità e comfort tipici di MarinoBus: bus di ultima generazione dotati di allestimenti interni di alto livello, poltrone XXL, grande spazio tra i sedili, presenza di poggiapiedi, Wi-Fi gratuito, supporto ricarica veloce per dispositivi mobili e possibilità di viaggiare con due bagagli, uno in stiva e uno a mano sul bus.

L’alto livello di servizio è, infatti, il tratto distintivo di MarinoBus che, per soddisfare le aspettative crescenti dei propri clienti in Italia e all’estero, investe costantemente nell’ammodernamento della propria flotta come testimonia il recente acquisto di ben 22 autobus a due piani S 531 Dt della Setra, azienda tedesca leader nel settore.

“Erogare un servizio sempre più completo, comodo ed efficiente, significa anche aumentare la capillarità e la frequenza dei collegamenti in modo da essere sempre più vicini agli utenti e alle loro esigenze – spiega Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus – È solo così che possiamo continuare a guadagnarci la stima e la fiducia dei nostri passeggeri. Ed è per questo che quotidianamente ci impegniamo, come azienda, a rendere concreto questo proposito con l’inaugurazione di un numero sempre maggiore di linee, fermate e corse”.

Maggiori informazioni su: www.marinobus.it