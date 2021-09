Se non fosse stato per il mio fidanzato, che tre anni fa si trasferì per motivi lavorativi a Zurigo, credo che non avrei mai scoperto questa grande città cosmopolita della Svizzera. E mi sarei persa molto.

Nell’immaginario di molti, o almeno nel mio fino a qualche anno fa, Zurigo è “solo” un importante centro finanziario, una città grigia e frenetica che pullula di banchieri, finanziari e imprenditori.

In realtà questa città, situata nel nord del Paese e affacciata sul lago omonimo, lo Zürisee in svizzero-tedesco, è un gioiello tutto da scoprire che vanta un centro storico affascinante e numerosi parchi e giardini.

I miei preferiti sono il Chinagarten, considerato uno dei giardini cinesi più belli al mondo fuori dalla Cina, il Giardino Botanico, un immenso spazio verde al cui interno si trovano tre grandi serre tropicali, e la Sukkulenten Sammlung Zürich, vale a dire una collezione incredibile di piante succulente (quelle che impropriamente vengono chiamate “piante grasse”).

Più di una volta mi sono rilassata in queste oasi meravigliose, allontanandomi per un po’ dai rumori cittadini, per poi tornare a camminare lungo le vie movimentate del centro, tra gioiellerie e boutique.

Zurigo, dunque, non è così grigia come si crede, anzi.

È una città piena di colori che dà il meglio di sé in autunno, quando i boschi che la circondano si tingono di tonalità calde.

