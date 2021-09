Stiria. Equilibri, curve, sapori di una terra sensuale dal cuore verde che invita al viaggio lento e offre delicate emozioni.

Intorno all’ardita rocca di Riegersburg, nido d’aquila affacciato su colline profumate di vino e cioccolato.

di Enrico Caracciolo

ITINERARIO (bici, auto, moto, camper)

Punto di partenza e arrivo : Riegersburg

Lunghezza : 27 km

Dislivello : 320 m

Tipo di strada : strade secondarie asfaltate

Difficoltà : media

: media Note: itinerario caratterizzato da un’altimetria “allegra” che offre traiettorie molto varie e splendide vedute panoramiche compiendo un grande anello intorno al bellissimo castello di Riegersburg.

HIGHLIGHTS

Riegersburg: Castello-Fortezza di Riegersburg, Riegersburg 1; tel. 03153.82131, www.veste-riegersburg.at : spettacolare rocca medievale perfettamente conservata e mai conquistata; una delle più belle dell’Austria; ponte tra un passato di storie dolorose e un futuro di fascino e bellezza.

Schloss Kornberg, Dörfl 2, Kornberg bei Riegersburg, tel. 0664.5124224, www.schlosskornberg.at: visita nelle sale private e la storica galleria dei ritratti in compagnia del conte Andreas Bardeau che narra e introduce alle vicende familiari nel castello; tour guidati in occasione delle vacanze di Pasqua e Natale; mostra di tappeti orientali, Mostra di Pasqua e Mercatini di Natale.

Kapfenstein: Castello di Kapfenstein, A-8353 Kapfenstein 105; tel. 03157.300300, www.schloss-kapfenstein.at : albergo, ristorante e azienda vinicola, tutto a conduzione familiare. In magnifica posizione, merita una visita.

ARTIGIANATO

Da non perdere una visita alla fattoria Cria Valley Alpacas (Stang 68, Riegersburg, tel. 0676.7365736, www.criavalleysalpacas.com) dove Philip Ranson vive con i suoi alpaca e produce splendidi maglioni, sciarpe, guanti e cappelli di lana; organizza anche escursioni e trekking con alpaca nei bellissimi dintorni della fattoria.

ESPERIENZE

Naturbursch Traning, Riegersburg 217, tel. 0680.2049449, www.naturbursch.at: l’emozione di arrampicarsi verso il castello di Riegersburg attraverso la spettacolare via ferrata e imparare a tirare con l’arco con corsi ed esercitazioni specifiche.

SHOPPING GOLOSO

Riegersburg: Cioccolata da Zotter (Bergl 56, tel. 03152.5554, www.zotter.at) regno di Josef Zotter, genio e artista del cioccolato: produzione biologica e del mercato equo e solidale; la visita della fabbrica è un’esperienza da non perdere che termina con una degustazione indimenticabile.

Tappa obbligata del viaggio è Gölles (Stang 52, tel. 03153.7555, www.goelles.at), azienda specializzata nella produzione di grappe e uno straordinario aceto balsamico di mela, gelatine all’aceto che uniscono il dolce gusto della frutta con acidi delicati, poiché Gölles unisce il succo dei frutti maturi della zona con il raffinato aceto di sua produzione, offrono la possibilità di trasformare piatti semplici in raffinate specialità, e si accompagnano egregiamente a formaggi e prosciutti o per affinare condimenti per insalate.

Il regno del prosciutto con degustazioni e percorsi dedicati nel Bar del Prosciutto, il Negozio del piacere e la Stanza dei sensi nell’azienda Vulcano Schinkenmanufaktur (Eggreith 26, Feldbach, tel. 03114.2151, www.vulcano.at).

I migliori formaggi selezionati si trovano presso la formaggeria The Cheeseartist (Bergl 2, tel. 03153.71473, www.thecheeseartist.at), tempio della stagionature dove si possono effettuare degustazioni con i vini della zona insieme a Bernhard Gruber.

INFORMAZIONI UTILI

DOVE DORMIRE

Riegersburg

Genusshotel Riegersburg , Starzenberg 144; tel. 03153.20020, www.genusshotel-riegersburg.at: albergo di design perfettamente integrato nel territorio con piscina e gran vista sulla rocca di Riegersburg; molto buono il ristorante.

, Starzenberg 144; tel. 03153.20020, www.genusshotel-riegersburg.at: albergo di design perfettamente integrato nel territorio con piscina e gran vista sulla rocca di Riegersburg; molto buono il ristorante. Riegersburgerhofer , Riegersburg 29; tel. 03153.8216, www.riegersburgerhof.at: nel cuore di Riegersburg, camere spaziose e ottima colazione.

, Riegersburg 29; tel. 03153.8216, www.riegersburgerhof.at: nel cuore di Riegersburg, camere spaziose e ottima colazione. Breitenfelderhof , Breitenfeld 20, tel. 0664.2520470, www.breitenfelderhof.com: tipica locanda stiriana, camere confortevoli,colazioni abbondanti, e cucina tradizionale.

, Breitenfeld 20, tel. 0664.2520470, www.breitenfelderhof.com: tipica locanda stiriana, camere confortevoli,colazioni abbondanti, e cucina tradizionale. Malerwinkl, Hatzendorf 152, Fehring, www.malerwinkl.com: art hotel con sculture, stanze personalizzate da artisti, giardino e orto; cucina d’eccellenza e “artistica” grazie al deus ex machina chef e ospite Peter Troisinger.

DOVE MANGIARE

Riegersburg

Wippl Hofbergstubn , Hofberg 67, tel. 03153.20060, www.hofbergstubn.at: piatti tradizionali con vista sul castello; il gusto e l’ospitalità di Stefan e Vittoria Wippel.

, Hofberg 67, tel. 03153.20060, www.hofbergstubn.at: piatti tradizionali con vista sul castello; il gusto e l’ospitalità di Stefan e Vittoria Wippel. Seehaus , Riegersburg 205, tel. 03153.72106, www.genuss-riegersburg.at: bella posizione in riva al lago, piatti locali, gentilezza e ospitalità.

, Riegersburg 205, tel. 03153.72106, www.genuss-riegersburg.at: bella posizione in riva al lago, piatti locali, gentilezza e ospitalità. Kutscherstüberl, Riegersburg 190, tel. 0664.4327299, www.kutscherstueberl.at: attenzione per la materia prima rigorosamente locale, specialità alla griglia di pesce e carne e pasticceria fatta in casa; e la passione di Evelina e Martino Wallner.

INFORMAZIONI TURISTICHE

Ufficio Turistico di Riegersburg, Riegersburg 87, Riegersburg, tel. 03153.8670, www.riegersburg.com, tourismus@riegersburg.com, FB: Burg Riegersburg

Riegersburg 87, Riegersburg, tel. 03153.8670, www.riegersburg.com, tourismus@riegersburg.com, FB: Burg Riegersburg Servizio Informazioni Austria Turismo, numero verde 800.175070 (dalle 9 alle 13), www.austria.info: l’ufficio di Milano è chiuso al pubblico ma si possono chiedere info telefoniche, richiedere materiale informativo per posta, mail (vacanze@austria.info), consultare il sito web ricco di informazioni.

NOTE DI VIAGGIO

Philip Ranson è arrivato a Vienna dal Bird’s College di Londra nel 1997 per esibirsi come ballerino solista nella prima mondiale di Tanz der Vampire (la Danza dei Vampiri) musical diretto da Roman Polanski.

Lanciato verso una luminosa carriera, la sua vita cambia completamente quando si ritrova a viaggiare sulla strada per Riegersburg.

Oggi Philip condivide la sua vita con Fiordipisello, Dreamfyre, Sarya, Toffee Flo e Maya, i suoi adorati alpaca. “Si dice che guardando un alpaca negli occhi è molto probabile innamorarsi per sempre. A me è capitato proprio così, e ora vivo con questi splendidi animali”.

La lana di alpaca è particolarmente pregiata per la morbidezza, delicatezza e lucentezza e caratterizzata da elasticità e resistenza. Maglioni, guanti, sciarpe e cappelli, ma anche semplici gomitoli di lana esposti nel suo piccolo negozio aziendale trasmettono tutto il calore e l’affetto che intercorre tra Philip e gli alpaca.

E in questa fattoria si racconta il perfetto equilibrio che può intercorrere tra uomo e ambiente. Philip ospita anche turisti e racconta che il modo migliore per vivere la Stiria è un trekking in compagnia dei suoi alpaca.

Ti guardi intorno e senti sulla pelle l’armonia e la forte energia di luoghi ideali da scoprire a ritmi lenti.

Terra di streghe e vulcani

L’energia è nella terra di queste colline disegnate da esplosioni vulcaniche, come lo sperone di basalto dal quale il Castello di Riegersburg fa il solletico alle nuvole e taglia i venti del nord. Lassù, tra le mura della rocca, è rimasto incastrato un pezzo di storia cupo e terribile.

Costruito nel 1122 da Rudiger di Hohenburg, è diventato la fortezza che domina il paesaggio stiriano nel XVII secolo grazie a Freifrau Elisabeth von Galler più nota col nome di Gallerin o Wechsler, donna energica e forte in perenne conflitto con il parroco del borgo e la Chiesa.

Fu questo probabilmente il motivo per cui tanti sudditi e persone legate a lei andarono incontro alle persecuzioni per stregoneria.

Basti pensare che tra il 1546 e il 1746 la Stiria fu oscurata da 220 processi alle streghe che videro coinvolti circa 800 malcapitati dei quali forse 500 persero la vita.

Nei due anni compresi tra il 1673 e il 1675 nel processo di Feldbach, una manciata di chilometri da Riegersburg, furono perseguitate 95 persone accusate di avere malefici poteri soprannaturali in grado di scatenare tempeste e grandinate

Oggi Riegersburg è un luogo di grandissimo fascino che ospita tre mostre permanenti ed è raggiungibile a piedi o, per i più avventurosi, con una via ferrata spettacolare e sconsigliabile solo a chi soffre di vertigini.

Dopo l’inferno, il paradiso. Si perché oggi questo luogo rappresenta la quintessenza del “ben-essere” e del buon vivere.

Maghi del gusto a Riegersburg

Benvenuti nel regno di Josef Zotter, il mago del cioccolato.

Nel Medioevo l’avrebbero mandato al rogo perché il viaggio nella sua fabbrica è una magia irripetibile, una provocazione continua che può causare solo piacevole dipendenza.

Nelle vene del signor Zotter scorre cioccolato e lui riesce a comunicare l’essenza di una storia che racchiude rispetto per la natura, sostenibilità del lavoro e coinvolgimento sensoriale di chi varca le porte del suo regno, a due passi dal castello di Riegersburg.

Una giornata è appena sufficiente per scoprire i segreti della produzione, toccare, assaggiare, perdersi nella cioccolata. E poi camminare nella sua tenuta stimola il buon umore e sembra poter esaudire tutti i desideri.

Basti pensare che è prevista una visita al cimitero del cioccolato dove sono seppellite, con tanto di lapide commemorative, le tavolette di cioccolata uscite dalla produzione, ma che hanno fatto la storia di Zotter.

Il sogno di quest’uomo, da trent’anni, è quello di un mondo sostenibile dove il mercato diventi uno strumento per investire nella qualità della vita, infatti il viaggio nel cioccolato porta al suo Tiegarten, dentro l’agricoltura biologica, realtà in cui è possibile “guardare negli occhi del cibo” partendo dal principio che animali e piante sono esseri viventi e non prodotti.

Il viaggio prosegue nel Tunnel dei Sensi di Alois Gölles, un altro visionario che potrebbe essere accusato di stregoneria, una sorta di creatura primordiale che affascina l’umanità trasformano mele e altri frutti.

Ostaggi dei suoi aceti balsamici che sconvolgono le vie olfattive e gustative si entra in un mondo fantastico che riporta alle origini di profumi e sapori autentici, nobili, raffinati.

Il silenzio ovattato regna sovrano nella grande cantina dove le grappe invecchiano nella saggezza. Lo stesso religioso silenzio che accompagna la degustazione di Schnapps, liquori “caldi” e trasparenti che narrano l’anima preziosa di questo angolo stiriano.

La strada che naviga sulle onde verdi intorno al castello di Riegersburg raggiunge Vulcano dove persone illuminate sono state capaci di trasformare i maiali e la porcilaia in un luogo nobile.

“La fattoria e la vita dei maiali fanno parte della storia dell’uomo e noi abbiamo costruito il nostro progetto partendo proprio dal rispetto degli animali”, racconta Bettina, andando verso la porcilaia e portando con se tre bottiglie di birra.

“I maiali, come tutti gli esseri senzienti, hanno diritto ad una vita di benessere”. Infatti le stalle e i cortili dell’azienda garantiscono ai maiali spazi per correre, docce rinfrescanti, spazzole per grattarsi, pulizia.

E poi quando vedo che le tre birre erano per loro, felici e golosi, capisco tutto meglio. Una vita sana e rispettosa significa anche un prosciutto prodotto con un senso etico e di qualità superiore.

La sala della stagionatura è una dimensione quasi irreale.

I prosciutti sono sculture sospese in un ambiente dove l’essiccazione dell’aria simula le quattro stagioni. E meraviglioso è il viaggio multimediale davanti ad un avvolgente schermo a 180 gradi che racconta il susseguirsi delle stagioni nella genesi del prosciutto di Vulcano. L’idea vulcanica nasce nel 2000 con 400 maiali.

Oggi le aziende consorziate sono 5 e allevano 6000 maiali per una produzione annuale di 12.000 prosciutti di altissima qualità. Bettina racconta che questa è l’unica azienda austriaca che non affumica i prosciutti ma semplicemente li invecchia.

“L’allevamento dei suini è nella nostra cultura ma lavorazione e affinamento dei prosciutti l’abbiamo imparata in Italia dove la cultura del prodotto finito è più profonda e complessa che in Austria”.

Sono stati bravissimi perché ora Bettina e Franz Habel, hanno creato un luogo di allevamento, produzione e comunicazione dove l’alta qualità stiriana incontra lo stile italiano e una comunicazione di grande eleganza.

Il viaggio dei sensi prosegue su questa strada di sogno verso la formaggeria di Bernhard Gruber, l’artista del formaggio, maestro di affinamento e lavorazione a caldo del formaggio prodotto con latte crudo.

Ma non finisce qui. Alla Vulkanland Sektmanufactur vini speciali della zona maturano, fermentano due volte raggiungendo lo status finale di Winzersekt prima del dosage finale per queste bollicine preziose.

Il Mulino di Berghofer invece è una tappa obbligata per scoprire l’oro verde della Stiria, il pregiato Kürbiskernöl, olio di semi di zucca dal sapore intenso e profumato di noce, pietra miliare della gastronomia locale.

Tutto questo in pochi chilometri, intorno al magico castello di Riegersburg, luogo eletto per raccontare le eccellenze sensoriali stiriane.

ITINERARIO

Il giro inizia dalla Seehaus, ristorante e café situato sul lago dove c’è anche il noleggio bici e si prosegue seguendo le indicazioni per Hatzendorf.

Dopo 200 metri si piega a sinistra seguendo l’indicazione per Cria Valley Alpacas. La strada prosegue nel fondovalle tra campi coltivati e aziende agricole.

Dopo circa 1,5 km dalla partenza si incontra la possibile e consigliata deviazione verso la fattoria Cria Valley Alpacas di Philip Ranson e i suoi alpaca. La strada procede in un boschetto e si restringe quasi come una ciclabile (traffico scarsissimo); dopo 800 metri si può effettuare la deviazione verso l’azienda Gölles, specializzata nella trasformazione delle mele.

E poco dopo si incontra una rivendita di prodotti agricoli self service (frutta, olio di zucca).

Dopo circa 3 km, al bivio, si seguono le indicazioni per il percorso n° 7 (Obstgartentour) tenendo la destra e iniziando a pedalare in salita per 1 km raggiungendo il crinale nei pressi di una piccola cappella si gira a sinistra seguendo sempre FB7 raggiungendo la parte più alta dell’itinerario dove si apre una spettacolare veduta sul castello di Riegersburg. La strada prosegue ancora in cresta snodandosi tra vigneti e aziende agricole offrendo bellissimi panorami.

Percorsi 6 km inizia la discesa e dopo un’edicola votiva, all’incrocio a T, si gira a destra passando tra meleti, piante di sambuco e piccoli villaggi rurali dove è possibile fermarsi per acquistare direttamente dai produttori uova, mele e succhi di frutta. Ancora 2 km e poi si lascia la strada principale piegando a destra seguendo le indicazioni per Breitenfeld attraversando una magnifica faggeta in discesa.

Poco dopo si arriva nel piccolo borgo di Breitenfeld dove si può fare una sosta per fare rifornimento di acqua o fare uno spuntino (supermercato, ristorante, bar, bancomat). La strada passa davanti alla chiesa e si seguono sempre le indicazioni FB7.

Percorso circa 1 km dopo il paese si gira a destra nei pressi di una vecchia fattoria bianca dove inizia un tratto in salita che conduce verso la parte sommitale della collina snodandosi attraverso un paesaggio di gran pregio ambientale.

Tornati sulla strada di crinale, sulla sinistra appare nuovamente il castello di Riegersburg. Percorsi 11,3 km dalla partenza si incontra un buschenshank, possibile punto ristoro agricolo, e si continua a pedalare su un profilo molto ondulato.

Poco dopo si arriva nei pressi di un incrocio a T sulla B66 in corrispondenza di una “vinotek” dove si piega a sinistra.

Questa strada è più frequentata e si consiglia di prestare più attenzione. Anche qui c’è la possibilità di acquistare prodotti tipici on the road o fermarsi per una birra arrivando a Lembach e si lambisce Routkers (distilleria di whiskey, gin e rum), poi si gira nuovamente a destra sulla FB 7 lasciando la B66 (12.9 km) in un punto molto panoramico su Riegersburg.

Si oltrepassa un altro buschenschank “Winzerei Eibel”, consigliato per una degustazione di vino, e si arriva nei pressi del Genusshotel e il suo ottimo ristorante. Inizia qui il tratto più spettacolare dell’itinerario immerso in un bellissimo paesaggio seguendo sempre le indicazioni per FB7.

Ancora possibili soste per acquistare l’olio di semi di zucca direttamente dai produttori; molto buoni i prodotti della fattoria di Nestelberger situata sul crinale a bordo strada. Poco dopo si torna sulla B66, in corrispondenza del Gasthof Auer (22 km) dove si gira a sinistra passando nei pressi di Culinary (vendita di prodotti tipici, vino spumante e champagne con degustazioni), la cioccolateria Zotter e la Formaggeria zu Riegersburg.

Qui si lascia la discesa che punta dritta verso riegersburg, prendendo sulla destra la strada che si mantiene in quota (Buchberweg I). Si passa davanti a un buschenschank e subito dopo si va a sinistra iniziando l’evidente discesa a tornanti.

Al termine della discesa (25,5 km) si piega a sinistra imboccando la strada che in breve raggiunge il lago con la Seehaus chiudendo così l’anello.