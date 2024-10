La mostra The World of Banksy – The Immersive Experience ha aperto i battenti a Napoli l’11 ottobre scorso presso l’Arena Flegrea indoor, alla Mostra d’Oltremare, dove rimarrà fino al 4 maggio 2025. Noto in tutto il mondo, Banksy, tra i maggiori esponenti della Street Art contemporanea, rimane un enigma: nato a Bristol (è tutto ciò che si sa di lui), abile manipolatore dei codici comunicativi della cultura di massa, ha sfidato i confini del mercato dell’arte producendo immagini che continuano ad affascinare il pubblico.

Bansky, un viaggio fra temi politici e sociali

La mostra, unica nel suo genere, è stata concepita per trasformare l’Arena Flegrea indoor in uno spazio magico, un viaggio emozionante e stimolante attraverso l’universo dell’artista britannico, celebre per la sua presa ironica su temi politici e sociali. L’allestimento è articolato fra oltre 120 opere, tra cui graffiti, fotografie, installazioni e stampe su vari materiali come tela, tessuto, alluminio, forex e plexiglass, appositamente riprodotte e raccolte per questa esposizione.

L’evento è curato da ArtfulEventsCollective, guidato dalla filosofia di Manu de Ros che, grazie alle mostre realizzate dal 2017 ad oggi, è stato determinante nella creazione delle varie tappe di The World of Banksy, attraverso un processo collaborativo, di curatela collettiva. EmreEzelli, Direttore Creativo, entrato di recente a far parte del team, ha apportato nuove energie ideando opere e allestimenti spettacolari, che fondono tecniche tradizionali con innovazioni digitali.

Info