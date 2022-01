Caro amico di “itinerari”, voglio raccontarti di un luogo magico.

A Brescia, la mia meravigliosa città, ricca di storia e di angoli mozzafiato, in una delle sale del suo splendido Castello sul colle Cidneo, vicino ai musei delle armi e del Risorgimento, si trova un plastico ferroviario, inaugurato nel 1969, come il più grande aperto al pubblico in Europa.

A quel tempo ero bambino e come altre migliaia di bambini, in occasione della gita domenicale in Castello, lo visitavo con la famiglia. Restavo incantato da tanta bellezza e dal clima di gioiosa spensieratezza che quei trenini con i loro sferraglianti convogli sapevano dare.

Era, ed è tuttora una gioia: per i piccini perdersi nelle meravigliose luci e suoni di questo paesaggio incantevole, per i più grandi, partire per un viaggio nel tempo e ritrovarsi…bambini.

Ho ricordato il mio “passato” ma potrei parlarne al presente.

Dopo tanti anni, ancora oggi, faccio un giretto in Castello, col nipotino. Attraverso i suoi occhioni affascinati…torno bambino anch’io come lui.

Daniele Azzalin – Brescia

UNO SPAZIO PER VOI

Questo spazio lo dedichiamo, ogni settimana, a voi lettori che, in 200 parole, potrete raccontarci casa vostra, il vostro luogo del cuore, quel posto che amate e che avete amato e di cui volete svelarci curiosità, chicche, aneddoti.

