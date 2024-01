Va di moda? Sì… ma anche no! Perché diciamocelo, c’è neve e neve. E quella della Carnia offre sì agli sciatori di affollare le piste, ma anche di godere del silenzio rotto solo dal crepitare delle ciaspole sulla candida coltre ancora immacolata. “Ciaspolare è esperienza all’ennesima potenza”, dicono gli esperti di Visit Zoncolan che hanno approntato un calendario il cui nome è tutto un programma: Experience, una serie di escursioni guidate negli stupendi scenari delle Alpi orientali.

Carnia, il bianco silenzio a passo di ciaspola

Con le racchette da neve si cammina in un paesaggio unico, lasciando tracce che presto scompariranno: qualcosa che i lettori di Itinerari e Luoghi auspicano per ogni meta che visitano, a dire il vero.

Si sono susseguite per tutto il primo mese dell’anno le gite proposte da Visit Zoncolan, che si adattano a ogni livello e a ogni gamba. Ma in Val di Collina ci sono ancora due date disponibili, il 27 gennaio e il 10 febbraio, per farsi guidare in un un itinerario di quattro ore di difficoltà media, con possibilità di pranzo a ristorante ai Laghetti di Timau: una passeggiata fra boschi innevati e casere vestiti di bianco, quasi per mimetizzarsi in una straordinaria cornice di candore. È possibile prenotare online sulla pagina dedicata all’Experience al costo di 20 euro a persona, con riduzioni per le famiglie, e non manca la disponibilità di attrezzatura a noleggio.

Ma le opportunità sono davvero moltissime, tra lanternate nel bosco (ogni venerdì, sabato e domenica) ed escursioni fra borghi e antiche case carniche come nel caso dell’anello di Clavais (31 gennaio, 2, 6, 23 e 25 febbraio): per approfondire le destinazioni e farsi un’idea delle mille idee messe in campo (incluse ciaspolate notturne ma anche percorsi a cavallo, lezioni sulle erbe selvatiche e tanto altro) si può telefonare allo 0433 778921, scrivere a info@visitzoncolan.com o semplicemente visitare il sito.

