Avete mai pensato di fuggire qualche settimana per affrontare i freddi mesi di inizio anno? Ecco la seconda proposta per vivere il mare d’inverno: Koh Rong (Cambogia).

(Il primo articolo della serie “Mare d’inverno: tre isole nel sud est asiatico – Koh Lipe” lo trovate qui).

Quando si parla di Cambogia il mare non è la prima cosa che viene in mente, eppure a largo delle sue coste, davanti a Sianukville, sorgono due bellissime isole: Koh Rong e Koh Rong Samloem.

Koh Rong, rispetto a Koh Lipe in Tailandia (se ti sei perso l’articolo leggilo qui) è molto più selvaggia e poco infrastrutturata. Ci sono solo pochi piccoli centri: Preksway village a nord est, Sangkat village a sud est, Koh Toch village a sud e di Sok San village a ovest. Qui, scelta la struttura, vivrete giornate immerse nella natura e spesso isolati dal resto del mondo.

Muoversi da un punto all’altro non è così semplice: i collegamenti più efficienti sono via barca ma richiedono tempo. I motorini sono relativamente costosi e i percorsi interni abbastanza dissestati. Per chi volesse avventurarsi a piedi considerate distanze impegnative.

Per questi motivi una volta raggiunta l’isola sarete particolarmente invogliati a rimanere stanziali, rilassandosi nella vostra “spiaggia”. E vista la bellezza della natura non vi dispiacerà affatto!

Koh Rong è un’isola bellissima: spiagge bianchissime e mare cristallino, caldo, azzurrissimo, circondato da palme.

Ed è un’isola dove ci si rilassa e dove potrete godervi il mare d’inverno in piena tranquillità.

Dove stare

Coconut beach è una delle spiagge più scenografiche dell’isola. Qui sorge un resort semplice e immerso nel verde. La terrazza del ristorante si affaccia sul mare e ogni mattina svegliarsi e fare colazione si trasforma in un momento rigenerante. La struttura mette a disposizione bungalow accoglienti con bagno privato e tende immerse tra gli alberi con bagni condivisi.

C’è tutto quello che serve: un paio di ristoranti e un piccolissimo supermercato. La struttura è comunque molto attrezzata per tutte le esigenze di prima necessità: dal repellente, all’acqua, al gel contro le punture di zanzare, al kit di primo soccorso.

Come arrivare a Koh Rong/Coconut Beach

Arrivare a Sihanoukville

Da Phnom Penh potete raggiungere Sihanoukville in aereo o in autobus. Se decide di usufruire delle linee degli autobus si consiglia caldamente la compagnia Giant Ibis per comodità, puntualità, serietà. Ci vogliono circa 6 ore.

Se partite da altre città della Cambogia la soluzione più comoda è l’aereo.

Da Sihanoukville a Koh Rong

Da Sihanoukville verso le due isole partono ogni giorno numerosi traghetti. Non tutti i traghetti fermano in tutte le spiagge e via terra i collegamenti sono complessi e non sempre garantiti, quindi conviene scendere nella spiaggia giusta. Per questo motivo controllate sul sito della struttura: solitamente è indicata la compagnia che fa scalo sulla loro spiaggia. Diversamente scrivete per chiedere informazioni precise. Per raggiungere Coconut Beach la migliore opzione è la Speed Ferry Cambodia. I biglietti si possono fare al porto di Sihanoukville, in agenzia o on line.

Le spiagge a Koh Rong

Con un tour in barca organizzato dalle strutture è possibile visitare le principali spiagge dell’isola:

Koh Toch , la “più affollata” ma comunque bellissima

Sok San Beach, lunghissima e bianchissima, un vero paradiso tropicale.

Non aspettatevi grandi barriere coralline anche se a largo di Koh Toch c’è un isolotto che offre fondali interessanti (visitabile durante il tour in bar).

Infine Coconut beach che riserva una sorpresa: qui potrete assistere al fenomeno del plancton luminescente! Ricordate di entrare in acqua la notte in assenza di luna (luna nuova o luna già tromantata all’orizzonte). Con una maglia provate a “raccogliere” l’acqua come fosse una bacinella e vedrete la magia.

Cosa fare a Koh Rong

rilassarvi

nuotare , spingendovi fino all’estremità settentrionale della spiaggia di Coconut Beach potrete vedere qualche formazione corallina

leggere

prendere il sole

passeggiare

fare il bagno di notte per ammirare il plancton luminescente

noleggiare un motorino e andate in giro per l’isola.

partecipare ad un tour attorno all’isola.

Dove dormire e dove mangiare a Koh Rong

Se cercate un po’ di vita soprattutto la sera il consiglio è quello di valutare strutture nei villaggi di Koh Toch e di Sok San, i più animati dell’isola (seppur molto piccoli).

Per chi invece vuole tranquillità e natura allora Coconut Beach è il posto ideale. Sulla spiaggia ci sono 3 strutture e altrettanti ristoranti/bar e un piccolissimo supermarket.

Struttura consigliata: Coconut Beach Bungalows che mette a disposizione bungalow molto spaziosi con bagno e terrazza, e tende in ottimo stato, tutte coperte da un tetto, pulite (lo trovate sui principali motori di ricerca di viaggio).

Nella zona comune, il grande ristorante con terrazza affacciato sulla spiaggia, è possibile usufruire delle prese per caricare dispositivi elettronici. Il ristorante è aperto a colazione/pranzo e cena con piatti buoni e prezzi onesti.

Mare d’inverno: tre isole nel sud est asiatico.

La prima tappa era Koh Lipe.

Non perdetevi la prossima tappa: ci sposteremo nelle Filippine!