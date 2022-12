È arrivato finalmente il momento più magico dell’anno, quello fatto di luci, colori, profumi e tanto buon cibo. Che ne dite di fare una bella gita all’insegna dei mercatini di Natale dell’Emilia Romagna?

Il Natale cambia completamente l’aspetto delle città e visitare di sera diventa ancora più suggestivo, quindi perché no, uniamo una gita di un weekend a qualche mercatino natalizio tra prodotti tipici, artigianato locale, tradizioni e buon cibo da gustare.

I mercatini di Natale di Bologna

Tra i mercatini di Natale in Emilia Romagna, Bologna spicca. Ne ha diversi sia in città che in provincia, ma oggi vi racconterò dei due mercatini più caratteristici del Natale bolognese.

Iniziamo con il mercatino più antico di Bologna, la fiera di Santa Lucia, che da metà novembre e per tutto dicembre illumina il Portico dei Servi lungo Strada Maggiore. Le bancherelle di artigianato e dolciumi colorano un tratto dei Portici Unesco, è davvero una magia.

Per fare invece un tuffo fuori dall’Italia, pur restando sempre a Bologna, non perdetevi il Villaggio di Natale francese in Piazza Minghetti. I profumi e i sapori sono quelli delle regioni francesi, tra formaggi e dolci, con tanto di piccola Tour Eiffel che svetta nel villaggio.

La Fiera di Santa Lucia dall’11 novembre al 26 dicembre.

Il Villaggio di Natale francese dal 26 novembre al 24 dicembre 2022

Il mercatino di Natale di Grazzano Visconti

Proprio vicino al confine con la Lombardia, abbiamo il particolare borgo di Grazzano Visconti, un borgo particolare non solo per essere un falso storico, sembra infatti di origine medievale ma risale all’800, ma nasconde anche una particolarità, uno dei negozi dedicati ad Harry Potter più affascinanti di tutta Italia, l’Emporio Stregato.

Qui il Natale diventa ancora più magico, perché i mercatini natalizi si uniscono alle vibes potteriane, il posto perfetto per tutti gli amanti della saga e per chi vuole sognare per un giorno.

Da sabato 12 novembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023

Mercatini di Natale in uno dei borghi più belli d’Italia

Si chiama il Borgo di Natale, è l’evento che coinvolge il delizioso borgo di Castel d’Arquato, situato sulle prime alture della val d’Arda, in provincia di Piacenza, con una vista privilegiata sulle colline circostanti.

Qui il borgo cambia completamente volto, con mercatini di artigianato e un vero villaggio di Babbo Natale presso le Grotte di Santo Spirito, perfetto per far sognare i più piccoli.

Un modo diverso di conoscere e vivere i borghi della regione.

Da giovedì 8 dicembre a domenica 11 gennaio 2022

Natale a Ferrara per grandi e piccini

Quest’anno a Ferrara ci saranno ben 100km di luminarie natalizie ad abbellire il centro storico. Arriveranno i mercatini di prodotti tipici e di artigianato che resteranno in centro fino all’epifania e ritorna il Winter Park al Parco Colletta, il posto perfetto per i più piccoli, con tante giostre e una gigantesca ruota panoramica.

I mercatini di natale perfetti da visitare in famiglia.

Dal 19 novembre all’8 gennaio 2023.

Natale a Garden Bulzaga

Al Garden Bulzaga di Faenza il Natale è una cosa seria. Il tema di quest’anno? L’Orient Express.

Very Christmas Express è il tema dell’allestimento natalizio di quest’anno, tutto dedicato al fascino e all’eleganza dell’Orient Express e alle tappe iconiche del treno: Parigi, Istanbul, Venezia, Praga, Londra, Budapest, Vienna, Stoccolma.

Per ogni tappa un racconto di Natale diverso.

Trovate tutte le informazioni sul sito di Garden Bulzaga.

MiMa Wonderland, i mercatini di Natale a Milano Marittima

Anche Milano Marittima non sarà da meno quest’anno, con l’allestimento “Natale in musica a Milano Marittima…”. Le luminarie riprenderanno il tema della musica mentre casette e il villaggio di Babbo Natale trasporteranno grandi e piccini nel vivo dell’atmosfera natalizia.

Non mancheranno poi spettacoli ed eventi proprio a tema musicale, sarà qualcosa di decisamente affascinante.

Dal 3 dicembre a 8 gennaio 2023.

Mercatini di Natale sull’acqua

I mercatini di Natale dell’Emilia Romagna hanno un animo di terra e uno di acqua, quello di acqua trova la sua massima espressione a Comacchio e Cesenatico.

Comacchio oltre al suo classico mercatino natalizio sull’acqua, ha annunciato anche dei particolari presepi sotto ai ponti del centro storico.

Non è da meno Cesenatico, che questo natale risplenderà creando dei magici effetti di luce sull’acqua. Il 4 dicembre verrà acceso il famoso Presepe della Marineria, un’attrazione unica nel panorama italiano, e verranno accese anche le luminarie in tutto il Borgo fino al 15 gennaio 2023, un vero e proprio natale sull’acqua.

Siete pronti a visitare i borghi e le città di questa fantastica regione in una chiave del tutto nuova? I mercatini di Natale in Emilia Romagna vi aspettano.

Buona visita!