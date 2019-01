Abu Dhabi – Il summit della cultura dal 7 all’11 aprile 2019

Dove: Abu Dhabi

Dal: 07-04-2019

Al: 11-04-2019

Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi organizzerà dal 7 all’11 aprile la terza edizione del Culture Summit Abu Dhabi 2019 a Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi, in collaborazione con cinque partner culturali che rappresentano settori influenti nei settori dei media, del patrimonio, delle arti, dei musei e della tecnologia. I cinque partner determineranno le questioni da affrontare durante il Culture Summit di Abu Dhabi, le tavole rotonde, le performance e i workshop interattivi per stabilire un’agenda culturale annuale che affronterà le sfide e fornirà soluzioni pratiche.

Tra i partner, The Economist Events, che programmerà il flusso mediatico e fornirà competenze nel discutere questioni relative all’informazione e alle sue politiche; UNESCO, per affrontare il ruolo del patrimonio tangibile e intangibile nel cambiamento sociale; la Royal Academy of Arts per curare e dirigere la parte artistica; il Museo e la Fondazione Solomon R. Guggenheim per esplorare come i musei possono modellare il futuro della cultura, e Google, per fornire spunti sul flusso tecnologico e condurre la discussione relativa a tecnologia, arte e cambiamenti attesi nella cultura.