Alpe Cimbra (TN) – Tre giorni dedicati alle bike dal 7 al 9 giugno 2019

Dove: Alpe Cimbra (TN)

Dal: 07-06-2019

Al: 09-06-2019

Per gli amanti della mountain bike, la tre giorni della 1000Grobbe Bike Challenge sull’Alpe Cimbra, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e anche più apprezzati del panorama trentino di inizio estate. Un evento di grande tradizione, siamo alla 24a edizione. Un paesaggio davvero unico e fortemente rappresentativo di quella bellezza intrisa di natura, storia e tradizioni della quale il Trentino omaggia i suoi visitatori. Le tipologie dei percorsi di gara e un’organizzazione che lavora per trasformare una competizione in una vera e propria esperienza. Questi sono alcuni dei punti di forza della 1000Grobbe Bike Challenge e della 100km dei Forti, la famosa terza tappa del Trentino MTB Tour 2019.

Tre giornate all’insegna dello sport e della passione prima di tutto, ma anche della natura, perché solo grazie allo scenario paesaggistico dell’Alpe Cimbra possiamo annoverare questo appuntamento tra i più partecipati della stagione trentina delle due ruote grasse. Lo sanno i più di mille partecipanti che ogni anno non mancano di provare o rinnovare questa esperienza, lo sanno gli sponsor, come Montura e Garmin che credono nel valore e nella potenzialità di questa manifestazione.

Venerdì 7 giugno va in scena la Lavarone Bike, un anello di 15 km da percorrere due volte, con un dislivello di m. 965 e con un tempo di percorrenza massimo di quattro ore. Il percorso, con partenza e arrivo a Gionghi, il centro di Lavarone, offre non pochi punti panoramici. Si snoda attraverso boschi e prati, interpretando anche due sentieri tematici, il “Senter delle Sorgenti” e il “Respiro degli Alberi”.

Nella seconda giornata, sabato 8 giugno, è in programma la Nosellari Bike, un percorso di 37 km con un dislivello m. 1051 e con un tempo massimo di percorrenza di 4 ore. La partenza è proprio a Nosellari, con passaggi al Lago di Lavarone, ad alcune delle malghe più caratteristiche dell’Alpe e ad alcuni dei Forti storici della zona. Boschi e pascoli protagonisti.

Terza giornata e ultima giornata, domenica 9 giugno, dedicata alla mitica 100Km dei Forti con i due percorsi, Marathon di km 100 (tempo massimo di percorrenza, nove ore) e con un dislivello di m. 2537 e il Classic di km 50 e con un dislivello di m. 1251 con un tempo massimo di percorrenza di sei ore.