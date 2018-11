Castelrotto (BZ) – L’Hotel Lamm ospita lo chef stellato Roland Trettl il 19 dicembre

Dove: Castelrotto (BZ)

Dal: 19-12-2018

Al: 19-12-2018

Una data da segnare in agenda, un’esperienza davvero da non perdere! Il 19 dicembre il Ristorante Zum Lampl, regno dello chef di casa Marc Oberhofer, avrà un ospite d’eccezione: Roland Trettl, rinomato chef altoatesino (nel suo curriculum, oltre a importanti esperienze a Monaco di Baviera, Maiorca e Tokyo, 1 stella Michelin nel 1999 e il ruolo di Executive Chef del rinomato “Ikarus” all’Hangar-7 dell’aeroporto di Salisburgo) che per una sola serata, assieme al team di cucina dell’Hotel Lamm e ai cuochi della Cook Art, delizierà i palati dei più fortunati con un menù d’eccellenza.

Un evento speciale a un prezzo altrettanto speciale: a partire da 299 euro a persona, l’hotel offre un pernottamento (attenzione: per questa serata non esistono categorie di camera, chi prima arriva meglio alloggia!), aperitivo e cena di 5 portate, dopocena con DJ e musica al Bar Lampl (per i tiratardi, il giorno successivo la colazione verrà servita fino alle ore 13.00 ), late check out fino alle ore 14.00, e l’uso gratuito dell’area benessere con sauna finlandese, biosauna, bagno turco, docce emozionali, area relax con lettini, piscina riscaldata (30 ° C) e idromassaggio. Una “toccata e fuga” infrasettimanale che vale la pena cogliere al volo.

Circondato dall’incomparabile scenario delle Dolomiti e incastonato alle pendici dell’Alpe di Siusi, al centro di un paesino medievale, l’Hotel Lamm di Castelrotto è tornato finalmente a splendere. Dopo un attento restyling durato 1 anno e mezzo (da inizio 2017 a maggio 2018) che ha saputo conciliare il fascino della tradizione, leggermente rivisitato, con un design moderno, elegante e unico, l’hotel, la cui struttura risale al 1670, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sotto una veste e una direzione interamente rinnovate. Info: www.lamm-hotel.it