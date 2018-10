Il Mortadella Day a Bologna

Avete un debole per i salumi? In particolare per la mortadella? Allora preparatevi perché c’è un appuntamento tutto per voi. Un percorso che si snoderà a Bologna tra Piazza Maggiore e FICO Eataly World con protagonista il celebre salume felsineo al quale parteciperanno anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il celebre artista urbano Mr. Wany che realizzerà un’opera live.

La Mortadella Bologna IGP compie 357 anni. Era il 24 ottobre 1661 quando il Cardinal Farnese emanò l’editto che regolava la produzione della Mortadella, primo passo formale che ha portato fino all’attuale Disciplinare che ne certifica l’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Il Consorzio di tutela ha deciso di celebrare questa storica ricorrenza con la prima edizione del Mortadelladay, un evento all’insegna di arte e cibo aperto a tutti che farà vivere un’esperienza di gusto, cultura e divertimento tra Piazza Maggiore e Fico Eataly World. Il #Mortadelladay inizierà alle ore 11 del 24 ottobre direttamente sul Sagrato della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore con la cerimonia di presentazione di una statua celebrativa della Mortadella Bologna IGP, donata all’Arcidiocesi di Bologna e realizzata dal noto scultore Nicola Zamboni.

Successivamente l’evento si sposterà alla Fabbrica di Mortadella Bologna IGP presente all’interno di FICO Eataly World. Dove a partire dalle 13.30 si potrà assistere allo spettacolo “The Mortadella Bologna Show” accompagnando la visione con degustazioni preparate dallo chef Marcello Ferrarini. A seguire, nello spazio Arena, un momento da non perdere: l’asta curata da Vittorio Sgarbi. Verrà infatti battuta l’opera realizzata dal vivo dallo street artist di fama internazionale Mr. Wany. Si tratterà di un’asta baratto, dove alcuni degli operatori del Parco potranno barattare i loro prodotti con l’opera d’arte. Il ricavato sarà devoluto a favore degli sfollati del Ponte Morandi di Genova. Non potrà infine mancare il celebre aperitivo “Mortadella Sour” e una novità assoluta: i palloncini edibili alla mortadella a cura del bartender Alex Fantini. L’evento è gratuito e aperto a tutti, il programma completo è disponibile sul sito: www.mortadellabologna.com