Isole Vergini Britanniche – festival gastronomico dal 27 ottobre al 25 novembre

Dove: Isole Vergini Britanniche

Dal: 27-10-2018

Al: 27-11-2018

Anche quest’anno torna l’evento principe della stagione autunnale delle BVI, stiamo parlando del celebre festival culinario BVI Food Fête , che ogni anno a novembre celebra il variegato panorama gastronomico delle BVI. Da venerdì 27 ottobre a domenica 25 novembre si susseguiranno una serie di eventi in diverse isole e locations dell’arcipelago, con la partecipazione di chef internazionali e locali in un vero tripudio di colori e sapori caraibici che deliziano visitatori e turisti. L’evento di apertura del festival sarà Gourmet for a Cause, che si terrà sabato 27 ottobre presso la Government House, con la presenza di chef internazionali e che mira a raccogliere fondi a favore del ripristino del programma culinario del HLavity Stoutt Community College , il quale è stato pesantemente colpito dagli uragani Irma e Maria. Seguirà il popolare Taste of Tortola , sabato 3 novembre, presso il Queen Elizabeth II Park a Road Town, con tutto il meglio che l’isola ha da offrire dal punto di vista gastronomico con degustazioni, competizioni di mixologists e tanto intrattenimento. Imperdibile anche il Jost Pork Festival , che si terrà domenica 11 novembre a Jost Van Dyke in diverse locations tra cui Foxy’s Great Harbour , Hendo’s Hideout , Soggy Dollar , Corsair’s, Coco Loco’s , Ali Baba’s , Cool Breeze e a seguire, sabato 17 novembre, Taste of Virgin Gorda, con intrattenimento, competizioni tra rinomati chef, la possibilità di scattare foto divertenti al The Foodie Photo Booth, premiazioni per il Best Booth, Best Food, Best Drink e molto altro.