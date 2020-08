Installazioni che avvolgono le colline, le modellano senza deturparle, giocano con lo spazio: i “luoghi d’esperienza” di Mauro Staccioli, volteranno di nascita, sono un grande esempio di land art, un’arte che celebra e si costruisce attorno al paesaggio.

Dopo aver girato il mondo con le sue opere, nel 2009 lo scultore Staccioli ha deciso di tornare nella sua terra con la straordinaria mostra a cielo aperto “Volterra 1972-2009 – Luoghi d’esperienza”: diciannove sculture ambientali concepite per il territorio che regalano arte a un paesaggio umano, intenso ed emozionante. Il tutto nel rispetto dei luoghi e delle persone che li abitano.

Luoghi d’esperienza: le opere rimaste

Dieci di queste opere sono rimaste sul territorio e continuano a dialogare con Volterra, rinnovandosi ogni giorno e regalando scorci mai uguali. In località Pignano, nella Tenuta Monte Rosola, si incontra Primi Passi, una grande ellisse rossa che dall’alto della collina incornicia il paesaggio come un quadro. In origine, l’opera era posizionata in località Piancorboli.

L’Indicatore si trova invece nei pressi di Spicchiaiola, in un punto panoramico che segna il confine tra Pisa e Siena.

Al bivio di Mazzolla, sulla destra, si scorgono in direzione dei campi cinque elementi piantati: ottone, rame, acciaio inox, alluminio e acciaio corten. L’installazione Al bimbo che non vide crescere il bosco simboleggia la crescita, il cammino che porta all’età adulta.

La Boldria, l’Anello di San Martino e il Tondo pieno sono tre segni staccioliani per eccellenza che rallentano la corsa dei passanti. Sono un invito a contemplare il paesaggio, a viaggiare slow.

Equanimity è una scultura di nove metri che simboleggia equilibrio e forza interiore, perfettamente integrata con i contorni naturali del paesaggio della fattoria di Lischeto.

Andare alla scoperta di queste opere, cariche di vita e di ricordi, è un’esperienza unica che permette di scoprire Volterra attraverso gli occhi di un grande maestro del posto. Avventuratevi tra le campagne volterrane, tra prati, borghi e paesi sperduti, in modo più intenso, più vero.

Sul numero 283 (agosto/settembre 2020) di Itinerari e Luoghi, disponibile in edicola e online, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato a Volterra e alle sculture di land art di Mauro Staccioli.

Qui trovate invece tutti i nostri consigli di viaggio.