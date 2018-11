Milano – Il Natale al Villaggio delle Meraviglie dal 1° dicembre al 6 gennaio 2019

Dove: Milano

Dal: 01-12-2018

Al: 06-01-2019

L’atmosfera del Natale torna a Milano dal 1° dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. I Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia ospitano la 12° edizione del Villaggio delle Meraviglie, l’evento di Natale più atteso. L’iniziativa – ideata e organizzata da GRUPPO AO di Ambra Orfei e Gabriele Piemonti con ORIZZONTE EVENTI di Renato Zocchi e con il Patrocinio del Comune di Milano – è uno degli appuntamenti più longevi del capoluogo lombardo, simbolo indiscusso delle feste più amate da migliaia di bambini e non solo. Tante le conferme, ma non mancano le novità. Per tutto il periodo, i Giardini di Via Palestro ospiteranno Il magico Circo degli Elfi, le slitte di Babbo Natale, le pazze slitte volanti, il regno di Ghiaccio, la pista di Ghiaccio, la pesca al Pinguino, viaggio al Polo Nord, la scalata di ghiaccio, la casa di Babbo Natale, l’albero di Natale … ma anche le casette dei dolciumi, il mercatino degli Elfi e lo street food natalizio. L’atmosfera del Natale è caratterizzata anche dagli elfi e dalle slitte di Babbo Natale. Nel villaggio sarà possibile ballare con gli elfi, truccarsi a tema con il Truccabimbi Natalizio. Non mancheranno tanti momenti di animazione, musica e laboratori.

Inaugurazione

Anche quest’anno la pista verrà inaugurata dalla performance della campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Alice Velati. Sorpresa! Al taglio del nastro, ci sarà una super madrina di eccezione come lo è stata lo scorso anno Mara Venier, chi sarà?

La Madrina del Villaggio

Madrina del villaggio sarà Ambra Orfei che ne è anche l’ideatrice ed organizzatrice.

Dopo il grande successo di pubblico si riconferma per il secondo anno anche come conduttrice della rubrica “Incontri sotto l’albero”. Un contenitore di attualità e cultura che ospiterà e vedrà esibirsi diversi personaggi del mondo dello spettacolo. L’appuntamento sarà tutti i sabati alle ore 16.00 all’interno del Teatro degli Elfi.

A portata di tutti

Uno degli aspetti che rende unico il Villaggio delle Meraviglie è quello di permettere a tutte le famiglie di vivere un momento di divertimento e di condivisione all’interno di un paesaggio “fantastico” senza pesare troppo sul portafogli: l’ingresso al parco è libero, la Casa di Babbo Natale e i momenti di intrattenimento sono gratuiti.

La doppia pista di pattinaggio: 1000 mq

Quest’anno la pista è ancora più grande: 80 metri di lunghezza e 1000 mq2 di ampiezza, così da annoverarla tra le più grandi del Nord Italia. L’attrazione – parzialmente coperta e riscaldata – è ideale per grandi e piccini e per tutti coloro che iniziano a muovere i primi passi sul ghiaccio. E per chi è un appassionato delle lame sul ghiaccio.

Il personaggio virtuale

Il Villaggio delle Meraviglie è sempre al passo con i tempi e strizza l’occhiolino ai bimbi della generazione 4.0. Quest’anno, nell’anticamera della Casa di Babbo Natale, a fare compagnia a tutti i piccoli ci sarà un magico e curioso personaggio virtuale pronto ad accoglierli, prima di introdurli al re del Villaggio … Babbo Natale!

La casa di Babbo Natale

E’ questo il passaggio obbligato, location “cult” del villaggio: la Casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere migliaia di bambini con la propria letterina. Anche quest’anno “il nonno dal vestito rosso” conoscerà già tutti i loro desideri. Si riconferma, infatti, Il Francobollo Magico!I bambini potranno imbucare le letterine di richieste e scoprire che Babbo Natale conosce già il loro nome e i loro desideri. La magia sarà resa possibile dalla complicità dei genitori, che registreranno i dati dei bambini compilando il format presente sul sito www.villaggiodellemaraviglie.com, e dai francobolli magici così ottenuti che verranno applicati sulle letterine. Incontrare Babbo Natale è un momento speciale da immortalare, per questo motivo è possibile scattare una foto ricordo con Santa Klaus. Dopo il 25 dicembre 2018 la Casa diventerà la Casa di Mamma Natale e della Befana.

Partnership con TRENORD

Il Villaggio delle Meraviglie, grazie agli accordi con Trenord – la società ferroviaria lombarda che collega la città di Milano con il resto della regione – diventa una meta facilmente raggiungibile oltre che conveniente. Per tutti coloro che sono possessori di un biglietto Trenord, infatti, mostrandolo in cassa, potranno ottenere vantaggi e riduzioni fino al 30% su alcune attrazioni a pagamento.

Il Villaggio e la Solidarietà

Come ogni anno la manifestazione supporta un ente benefico. Quest’anno il Villaggio delle Meraviglie sostiene e ospita Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini in Italia e nel mondo.

Radio Partner

In questa dodicesima edizione riconfermata Radio Number One come radio media partner che porterà il Villaggio delle Meraviglie anche nell’etere.

Orari e Info

Per informazioni su orari e aperture speciali consultate il sito www.villaggiodellemeraviglie.com e per rimanere sempre aggiornati cercate e seguite i canali social del Villaggio delle Meraviglie: Facebook, Instagram, Youtube.