Milano – Ricordando Nelson Mandela dal 15 al 28 ottobre

Dove: Milano

Dal: 15-10-2018

Al: 28-10-2018

Dal 15 al 28 ottobre, sotto i portici della Rotonda di via Besana, 150 manifesti realizzati da Armando Milani e da 50 designer professionisti, 50 studenti di scuole internazionali e 50 bambini da tutto il mondo. Ricordando Nelson Mandela.

Nell’anno del centenario della nascita di Nelson Mandela, una mostra collettiva dal titolo “Ubuntu – I am because we are: 150 manifesti per la solidarietà” porta avanti uno dei temi più cari al leader sudafricano, da sempre simbolo della difesa dei diritti civili e della solidarietà. Promossa da Muba – Museo dei bambini Milano in collaborazione con il Comune di Milano|Cultura, e ideata dal grafico Armando Milani, la mostra espone dal 15 al 28 ottobre 2018, sotto i portici della Rotonda di via Besana, 150 manifesti realizzati da Milani stesso e da 50 designer professionisti, 50 studenti di scuole internazionali e 50 bambini da tutto il mondo. L’esposizione vede anche il prezioso contributo di Yoko Ono, artista di fama internazionale e compagna di John Lennon, che ha concesso in via del tutto eccezionale la possibilità di utilizzare le parole di ‘Imagine’ e il volto dell’ex Beatles per una delle opere in mostra. L’iniziativa, promossa dal Muba, è sostenuta e resa possibile grazie al supporto della Società Umanitaria, storica istituzione milanese da sempre impegnata nel sociale e dal Municipio 1 di Milano. La mostra ha ottenuto il patrocinio del Consolato Generale del Sudafrica, quello dell’Alliance graphique internationale e dell’AIAP, Associazione italiana design della comunicazione visiva. Info: www.muba.it