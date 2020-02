N. 278 Marzo 2020

L'editoriale del direttore Enrico Caracciolo per il numero 278 - Marzo 2020 di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 27 Febbraio 2020

Carissimi lettori,

Le giornate si allungano e la primavera è alle porte.

C’è una gran voglia di scoprire nuove strade e vivere esperienze rigeneranti.

Un viaggio, una vacanza, una gita fuori porta rappresentano le occasioni giuste per uscire dall’inverno e mettersi in movimento.

Questo numero di Itinerari e Luoghi offre idee preziose e originali per programmare piccoli e grandi viaggi.

Prima degli articoli che costituiscono il cuore della rivista vale la pena ascoltare i suggerimenti di Itinerari e Luoghi per vivere due esperienze che offrono un modo insolito di scoprire il mondo.

Avete mai sentito parlare di Urban Exploration?

Ovvero individuare ed esplorare luoghi abbandonati di cui si è persa la memoria e immergersi in una realtà emozionante che tramite oggetti, atmosfere e sogni racconta mondi dimenticati dove tutto sembra essersi fermato qualche giorno prima.

Flussi di vita interrotti che continuano a vivere nel silenzio.

Giovanni Rossi Filangieri e Anna Ciriello ci svelano tanti segreti di questo modo affascinante di viaggiare sul filo delle emozioni, in equilibrio su una sottile linea tra passato e futuro.

Se poi vi piace vivere il paesaggio immersi in un’atmosfera divertente e vintage, quale migliore occasione di scoprire una Toscana sempre bella in sella a una bici o con un’auto d’epoca lungo strade sterrate, vigneti, cipressi e vapori geotermici?

Appuntamento il primo week end di aprile a Bolgheri per L’Etrusca Ciclostorica per celebrare il ciclismo epico, l’eleganza, il buon gusto e una sana convivialità.

Il numero 278 di Itinerari e Luoghi sarà l’amico fidato che vi darà tutti gli strumenti per visitare due splendide città italiane: Mantova e Arezzo.

Scilla Nascimbene vi racconta la magia della città ducale

che sembra galleggiare fra tre laghi e una moltitudine di fiori di loto, accompagnandovi nella magnificenza di Palazzo Te o “Palazzo dei lucidi inganni” dove si rimane senza fiato nella Sala dei Giganti; oppure nella residenza nobiliare più estesa d’Europa, quel Palazzo Ducale dove si possono ammirare arazzi fiamminghi e quadri di Rubens.

Chiara Nocchetti invece vi guiderà lungo sentieri di parole,

luoghi di carta, momenti di conoscenza che rivelano l’anima autentica della città del Vasari e di Piero della Francesca; il piano inclinato di Piazza Grande è un punto di vista unico e straordinario su Arezzo e la Toscana.

Dopo la scoperta di Tresigallo e la sua architettura razionalista,

Paolo Simoncelli concede il bis e vi offre le chiavi per scoprire storia e storie del “Pianeta delle zanzare”: 100 chilometri lungo il litorale pontino dall’EUR a Sabaudia,

dal “Colosseo quadrato”, passando per Pomezia, Aprilia e Pontinia per un viaggio vero e profondo attraverso il Novecento nella terra strappata alle paludi e affidata ad una progettualità “universale” che comunica con forme assolute e storie di umanità estrema come quella della bimba di Dio e il santo assassino.

La meta europea di questo mese è un’Austria tanto sorprendente quanto ospitale: la Stiria

è una terra sensuale dal cuore verde che regala esperienze di gusto e benessere.

Da Riegersburg, patria di eccellenze enogastronomiche, alle acque termali di Bad Radkersburg.

Infine un viaggio nel segno dei colori: l’Holi festival

è un’occasione meravigliosa per entrare in contatto con l’India che libera la sua incontenibile follia in occasione della festa che anima l’Uttar Pradesh.

Danze, canti, tamburi, cascate di fiori, polveri colorate per uomini, donne e vacche sacre.

Il Direttore

Enrico Caracciolo