Rimini – Al BoaBay c’è una Sirena fino al 31 agosto 2019

Dove: Rimini

Dal: 29-06-2019

Al: 31-08-2019

A partire da sabato 29 giugno fino al 31 agosto, BoaBay, l’aquapark galleggiante nel mare di Rimini, si arricchisce di una piacevole presenza: tutti i venerdì e sabato alle 17 emergerà dalle acque una bellissima sirena, che accoglierà gli ospiti per tutta l’estate. La novità estate 2019 per il parco galleggiante sarà, infatti, la presenza di una sirena che, adagiata su uno degli isolotti di BoaBay racconterà sui social tutto quello che accade sull’adrenalinico parco galleggiante. Valentina, la Sirena di Boabay, nelle vesti di una moderna Ariel “social”, con l’immancabile coda scintillante, accoglierà gli ospiti del parco sulla battigia, per poi tornare nel suo elemento naturale, l’acqua. Da Boabay dotata di Gopro e smartphone, racconterà per immagini e storie la vita del parco galleggiante e dei suoi “ospiti” sui social.

Corso Mermaiding

Dal 6 luglio, tutti i sabato di luglio e agosto, dalle 15.30 alle 16.20, Valentina terrà corsi di Mermaiding per bambini. Il corso, rivolto a un numero massimo di 6 bambini dai 6 anni di età in sù e con buona acquaticità, avrà un costo di 10 euro. Nel prezzo è incluso l’utilizzo della coda, il rilascio del “Diploma da Sirena o di Tritone” e foto in formato digitale. Per prenotarsi rivolgersi alle casse di BoaBay c/o i bagni 49-54-57-61 o contattare il n° telefono 380.3434368. Valentina Villani nel 2016 ha intrapreso il percorso della subacquea e dell’apnea conseguendo sia il primo che il secondo brevetto subacqueo, nel 2018 si è dedicata ai “corsi per sirene”. Come istruttrice di nuoto (in seguito agli esami sostenuti con la FIN) ha iniziato a trasmettere la sua passione del mare cercando di rendere reale il sogno di molte bambine (e non solo) attraverso i corsi di mermaiding. Il mermaiding è una pratica sportiva incentrata sul nuoto con code da sirene.

I corsi di Valentina sono basati sul nuoto pinnato utilizzando code da sirene e su basi di apnea. Valentina ha iniziato ad ampliare sempre più i suoi corsi di nuoto con grande richiesta, a ora è la prima sirena che gestisce i corsi in due regioni differenti: Emilia-Romagna e Veneto.

Boabay cerca Sirena… la storia continua Riviera Adriatica e turismo. Riviera Adriatica e comunicazione! La Sirena è un’immagine iconografica già utilizzata in passato da Rimini e Riccione e in generale da tutte le località balneari della nostra regione per comunicare ai turisti. Lo testimoniano le “Sirene di carta” apparse fin dagli inizi del ‘900 nelle vie delle due città, agli ingressi degli stabilimenti balneari e nelle cartoline “per affascinare” i turisti. Artisti famosi come Dudovich, Martelli, Alinari, Romoli, Argo e, nel 2010 Francesca Ghermandi nel manifesto di Rimini, si sono cimentati in tale senso ottenendo fra l’altro ottimi risultati. Lo stesso Ferruccio Farina ha pubblicato “Le Sirene dell’Adriatico” un volume edito da Federico Motta Editore che raccoglie i riti e i miti balneari nei manifesti pubblicitari dal 1850 al 1950.

Anche quest’anno torna BoaBay, l’Aquapark galleggiante nel mare di Rimini nelle acque antistanti gli stabilimenti balneari compresi tra il 47 e il 62, inaugurato nel 2016 e di proprietà di Le Spiagge srl. BoaBay è un parco per adulti e bambini con scivoli, tunnel, rampe inclinate, tappeti elastici e un iceberg di oltre 5 metri di altezza da scalare che regala esperienze adrenaliniche e promette emozioni. E se il divertimento, il sole e il mare vi distraggono e dimenticate dove siete, SBIRCIATE IL SATELLITE! Dall’alto i gonfiabili modulari di BoaBay che compongono la scritta RIMINI non lasciano dubbi. L’Aquapark sarà aperto tutti i giorni fino al 31 agosto 2019, dalle 10.00 alle 19.00. Un’ora di divertimento e di esperienza adrenalinica al costo di € 10,00 per adulti e bambini. I biglietti sono acquistabili alle casse del parco presso i bagni 49, 54, 57, 61, gli hotel e le agenzie convenzionate, oppure online sul sito www.vivaticket.it