Slow Trails: itinerari tra la natura della Carinzia

I sentieri Slow Trails della Carinzia sono la soluzione perfetta per gli amanti dell’hiking, della vacanza attiva ma senza stress. Questi percorsi sono il frutto di un progetto sviluppato dal gruppo di lavoro “Urlaub am See” (Vacanze sul lago) che riunisce cinque destinazioni turistiche della Carinzia:il Lago Millstätter See, la zona di Villach – Faaker See – Ossiacher See, il Lago Wörthersee, il Lago Klopeiner See e la zona di Nassfeld/Pramollo – Lago Pressegger See -Valle Lesachtal – Lago Weissensee.

Sono luoghi immersi nella natura che possono essere visitati con percorsi di massimo 10 chilometri e con un dislivello che non supera mai i 300 metri. Adatti a tutti i livelli, gli Slow Trails propongono un nuovo modo di vivere la natura e ritrovare la pace interiore, soprattutto in autunno quando il clima diventa mite e le foglie si tingono delle tonalità più calde.

Cinque nuovi Slow Trails entro la fine del 2019

Entro la fine del 2019, le cinque mete turistiche della Carinzia hanno in programma l’apertura di dieci Slow Trails. L’obiettivo è sempre quello di proporre un’esperienza nuova e diversa dal classico escursionismo. I sentieri sono immersi nella natura e attrezzati con piattaforme panoramiche dove fermarsi ad ammirare il paesaggio e immortale i propri momenti felici con lo sfondo naturale dei colori autunnali. Ogni percorso è inoltre segnalato da due costole di barca, simbolo scelto per caratterizzare i percorsi carinziani, che rendendo facile e piacevole seguire il percorso per chi cammina.

Camminare tra i laghi della Carinzia

Chi è già stato in Carinzia conosce senza dubbio il Lago Wörthersee. Incastonato tra magnifiche montagne ospita uno Slow Trail lungo 7,1 chilometri che tocca la gola Römerschlucht e il solitario lago Forstsee, garantendo un punto panoramico eccellente su Velden e sul golfo omonimo. Oltre al percorso a piedi, i battelli offrono una piacevole deviazione sull’acqua.

Lo Slow Trail del Lago Klopeiner See è un itinerario dalla vista mozzafiato. Durante i 3,5 chilometri di percorso si sale dolcemente lungo la sponda occidentale sul monte Kitzelberg per raggiungere uno spiazzo dove il panorama lascerà gli avventori a bocca aperta. Dalle rive si può vedere l’intero lago in tutta la sua bellezza e anche qui vale proprio la pena rinfrescarsi con la sua acqua che, come quella di tutti gli altri laghi qui menzionati, è assolutamente potabile.

Immergersi nell’ecosistema delle paludi

Lo Slow Trail di 4,4 chilometri sul Lago Millstätter See attraversa invece la misteriosa palude Mirnock-Moor, dove è ambientata la leggenda del gigante Mirnock e del suo infelice amore per la figlia di un pescatore. Il punto d’arrivo è la cima del monte Mirnock. La gente del posto da generazioni sale su questa vetta per godere il panorama affascinante e gustare in coppia romantici tramonti.

Percorrendo lo Slow Trail del Lago Zwergsee, la sensazione è di essere in bilico tra lago e montagne. Tra ombrosi boschi di castagni e pini, si apre uno scenario meraviglioso sulle ville in stile floreale lungo le rive del lago.

Sempre una vegetazione palustre, ma con caratteristiche diverse, offre lo Slow Trail del Lago Pressegger See, che passa attraverso secondo il maggior canneto d’Austria con canne alte fino a 3 metri. Il percorso è lungo 5,8 chilometri ed è perfettamente incorniciato dalle Alpi Carniche e dalle Gailtaler Alpen.

Una straordinaria esperienza tra storia e natura è ciò che propone invece lo Slow Trail sul lago Ossiacher See, nella regione turistica di Villach: dalla futuristica casa Steinhaus a Steindorf si parte per un percorso di 7,1 chilometri attraverso la tanto rinomata quanto misteriosa palude Bleistätter Moor e altre zone umide incontaminate, lungo tratti di sponda ancora intatta, con bella vista sulle pendici boscose degli Ossiacher Tauern e dell’Alpe Gerlitzen. In alternativa la variante dello Slow Trail per Ossiach si può affrontare in combinazione con i battelli della navigazione del lago Ossiacher See.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.carinzia.at