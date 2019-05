Tenuta del Ciocco (LU) – La primavera è protagonista fino al 20 giugno 2019

Dove: Tenuta il Ciocco (LU)

Dal: 21-03-2019

Al: 21-06-2019

Ce n’è per tutti i gusti e tutte le passioni. Dal 21 marzo al 20 giugno 2019 il Ciocco propone ai suoi ospiti un variegato programma di attività primaverili con iniziative in grado di coinvolgere e intrattenere qualsiasi tipologia di visitatore. Ogni giorno della settimana all’interno del parco è prevista un’attività diversa secondo un calendario che cambia e si trasforma in base alla stagione e offre l’opportunità di vivere il soggiorno al Ciocco in maniera attiva e divertente, a stretto contatto con la natura:

Lunedì – Respiro di vita – Escursione botanico/naturalistica. Un percorso guidato per scoprire piante, erbe e fiori, i loro effetti depurativi e benefici.

Martedì – Cogliere l’attimo – Escursione naturalistica con safari fotografico. Un’escursione guidata a piedi nel bosco, per scattare foto e andare alla scoperta dell’esplosione primaverile: i colori intensi delle prime fioriture e il verde tenero delle foglie appena aperte, il suono dell’acqua che scorre nei ruscelli e il canto degli uccelli.

Mercoledì – La cucina naturale “Detox” – Laboratorio/corso di cucina. Una lezione di cucina per imparare a riconoscere i cibi alleati della salute, stimolare il metabolismo e raggiungere la forma fisica ideale preceduta (se il tempo lo consente) da una passeggiata alla ricerca di “erbi” (erbe spontanee) da impiegare in cucina per ricette Detox.

Giovedì – E-Ciocco… Avventure in MTB – Escursione E-bike. Un modo veloce ed ecologico di esplorare il territorio in sella ad una e-bike, la bicicletta con pedalata assistita. Un’avventura guidata nella Tenuta del Ciocco e dintorni, attraverso saliscendi alberati e paesaggi mozzafiato.

Venerdì – L’affascinante mondo delle api – Escursione naturalistico/antropologica. Escursione con guida alla scoperta del mondo delle api, dalle origini di quel matrimonio che le lega ai fiori più profumati sino alle modalità di produzione delle differenti e gustose tipologie di miele che troviamo sulle nostre tavole.

Sabato – Il trionfo dei sensi: la stagione dei fiori – Escursione naturalistico/gastronomica. La tradizione gastronomica della Valle del Serchio conosciuta attraverso le piante e i fiori della Tenuta. Fiori di acacia e sambuco, primule, aglio selvatico e tante altre erbe che sarà possibile degustare.

Domenica – Il “ciocco” che fece ardere di passione il poeta – Visita guidata storico/culturale. Affascinante sentiero nel tempo, che inizia con una personale visita guidata alla casa (oggi museo) e al borgo del poeta Giovanni Pascoli.