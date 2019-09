Vallerano (VT) – Festa della Castagna, dal 5 ottobre al 3 novembre

Dove: Vallerano (VT)

Dal: 05-10-2019

Al: 03-11-2019

Il 5 ottobre a Vallerano, in provincia di Viterbo, prende il via la diciottesima edizione della Festa della Castagna organizzata dall’Associazione Amici della Castagna e dalla rinnovata Pro Loco di Vallerano. La manifestazione coinvolge il territorio per quattro fine settimana, fino al 3 novembre, con un programma ricco di escursioni, degustazioni, visite guidate e spettacoli che portano al borgo medioevale un piacevole clima di festa.

Gli appuntamenti della Festa della Castagna

Non mancheranno gli stand con vendita di prodotti locali (protagonista indiscussa sarà la castagna) e mercatini dell’artigianato. Sono previste visite di approfondimento a chiese, eremi e grotte, intervallate da cortei storici con sbandieratori e musicisti, momenti di convivialità gastronomica in piazza insieme al grande calderone delle caldarroste e vino rosso. Le caratteristiche cantine di tufo rimarranno aperte per l’occasione e organizzeranno pranzi e cene a tema.

Durante la Festa della Castagna verrà presentato il libro “Storie normali di un ragazzo speciale, vivere in famiglia la disabilità quotidiana”, un’autobiografia di Mauro Messina, incentrata sulla storia del figlio affetto dalla sindrome di Down che vuole a tutti i costi fare il Carabiniere.

Nel ricco menu à la carte all’interno dei tipici luoghi di ristoro (è consigliata la prenotazione) una varietà di ricette che sfruttano le particolarità del territorio e la versatilità della castagna che ben si sposa con zuppe di fagioli, ceci, gnocchi, polenta, spezzatini, funghi e bruschette, e ben si offre concubina di liquori, crostate, marmellate e sfiziosi dolcetti difficili da dimenticare.

Allo stand degli amici della Castagna sarà anche possibile ricevere una copia omaggio del libro delle ricette, così da proseguire nelle proprie cucine il percorso gourmand incentrato su questo prodotto della Natura dotato di una particolare lucentezza ed insignito dalla Comunità Europea del marchio di Denominazione di Origine Protetta (DOP), primo ed unico ancora in Italia, il 7 aprile 2009.

Per maggiori informazioni sul programma della manifestazione, visitare il sito www.castagnavallerano.it/