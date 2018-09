Dove: Vaprio d'Adda (MI)

Dal: 13-10-2018

Al: 14-10-2018

Villa Castelbarco Albani si trova a Vaprio d’Adda, in provincia di Milano, lungo il Naviglio della Martesana ed il fiume Adda. Immersa in un maestoso quanto immenso parco naturale, si raggiunge da un magnifico viale alberato. È location prestigiosa per eventi, meeting, matrimoni e mostre mercato.

Normalmente chiusa al pubblico, la Villa si apre ai visitatori solo qualche volte nel corso dell’anno. La prossima occasione sarà nel corso della trentaduesima edizione di Antiquariato Nazionale, la mostra mercato dedicata all’arte, all’antiquariato e al design che si svolgerà dal 13 al 21 ottobre.

Proprio nei fine settimana di apertura della manifestazione (sabato 13 e domenica 14 e sabato 20 e domenica 21 ottobre) sarà possibile accedere – previa prenotazione – alle visite guidate della Villa: un’ora e mezza di tour, accompagnati da guide preparate che organizzano i percorsi ItinerArte, attraverso i luoghi più nascosti di quella che un tempo fu Villa di delizie e divertimento, di arte, paesaggio e architettura.

Cappella barocca, il ninfeo, i sotterranei e l’orto botanico

La Cappella Barocca: è qui che vengono conservate le ceneri del Conte Giuseppe Simonetta, fondatore della villa e del pronipote Giuseppe Castelbarco. È qui che comincia il tour della Villa e si scoprono gli affreschi e i dipinti che la decorano, e qualche aneddoto sui conti che vissero la Villa in epoca Settecentesca. Il Ninfeo: ci si accede attraverso il giardino e un passaggio attraverso maestose magnolie di Villa Castelbarco. È il luogo segreto per eccellenza: gallerie sotterranee completamente decorate che sorprendono per i mosaici di conchiglie bianche, marmi, pietre colorate, sassi e pietra lavica. Un luogo incantevole e unico nel suo genere: si narra che venissero riempite d’acqua, per regalare momenti di gioco e divertimento agli ospiti della Villa. Da qui, il tour prosegue all’esterno di Villa Castelbarcoper raggiungere le Serre e l’antico Orto Botanico, recentemente rinnovato con piantumazioni di agrumi, palme e piante grasse.

Le visite ITINERArte sono riservate ai visitatori di Antiquariato Nazionale e prenotabili via telefono (allo 02 90965254) o direttamente in Reception. Le visite guidate si effettuano nei giorni di sabato 13 e domenica 14 – sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018. Info: www.villacastelbarco.com