Ti racconto un museo: la Centrale Montemartini

Prendi una centrale elettrica non più in funzione, aggiungici dei reperti archeologici e creerai un contrasto incredibile, questo contrasto è il cuore della Centrale Montemartini.

Roma, Via Ostiense.

Nell’ottobre del 1997 apre al pubblico la mostra “Le macchine e gli dei”, qualcosa di assolutamente originale ed innovativo, infatti una selezione di sculture e reperti archeologici provenienti dai Musei Capitolini (parzialmente chiusi per restauro) viene trasportata qui e messa in relazione con i grandi macchinari della centrale elettrica.

La mostra ha suscitato un interesse incredibile.

Quello che era nato come un “tappabuco” passatemi il termine, come un modo per esporre opere che altrimenti sarebbero state nascoste al pubblico, è diventata una soluzione museografica innovativa, ed è piaciuta talmente tanto da diventare una mostra permanente.

Il percorso museale

Il colpo d’occhio appena si arriva alla Centrale Montemartini è incredibile. Sembra di entrare in tutto e per tutto dentro ad una centrale elettrica, la struttura infatti è rimasta invariata e una volta fatto il biglietto d’ingresso, avviene la vera magia.

Si passa dalle sale caldaie alla sala macchine e tutte le opere sono strutturare in relazione con le sale, in un dialogo continuo tra reperti e macchine, tra dei e macchine!

È il perfetto mix tra archeologia industriale e reperti archeologici.

Inutile dire che la sala che più evocativa è la sala macchine, immensa e suggestiva, due colossali motori, oggi restaurati, sono i veri protagonisti della sala. Attorno ai motori, una serie di sculture tra cui numerose copie di modelli greci originali, a testimonianza della grande attitudine al collezionismo della Roma antica.

È davvero un percorso originale e sopra le righe, perfetto nella sua particolarità. Un percorso fatto di passerelle e punti di vista nuovi, in cui camminare in punta di piedi, perché quella centrale non più in attività fa il suo effetto ed è strano sentirla silenziosa.

Alla collezione permanente, inoltre, si aggiungono mostre temporanee che via via variano nel corso dell’anno.

Se siete a Roma, non potete perdervi questo museo. Non fermatevi alle soluzioni espositive classiche, esplorate qualcosa di nuovo, la Centrale Montemartini sarà stupirvi.

P.S. Qui puoi leggere il primo articolo della serie “Ti racconto un museo”

Buona visita!

Centrale Montemartini

Via Ostiense 106 – 00154 Roma

Orari: dal martedì alla domenica 9.00-19.00

Biglietto intero € 10,00 ridotto € 9,00

Email: info.centralemontemartini@comune.roma.it