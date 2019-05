Firenze – Memorie di Russia dal 16 al 19 maggio 2019

Dove: Firenze

Dal: 16-05-2019

Al: 19-05-2019

La Fondazione Romualdo del Bianco, in occasione dei 20 anni di rapporti e scambi culturali con la Russia, ha ideato numerose iniziative “a tema” per celebrare questo importante anniversario. L’imminente Mostra Artigianato e Palazzo: Memorie di Russia a Firenze giunta alla 25° edizione, che si svolgerà dal 16 al 19 maggio a Palazzo Corsini a Firenze, è stata il “motore trainante” delle azioni messe in pista dalla Fondazione Romualdo Del Bianco e il principale evento che ha ricevuto il patrocinio del Movimento Life Beyond Tourism.

Nell’ambito dell’evento, che vedrà in passerella 150 mestieri presentati da 700 espositori e la campagna volta al recupero e alla conservazione di alcune straordinarie opere d’arte, testimoni del legame culturale tra Firenze e la comunità russa, il Movimento Life Beyond Tourism ha previsto la distribuzione eccezionale della ristampa del volume “Russaskja Florencija. La Firenze dei Russi”, edito da Edizioni Polistampa nel 2000 e riproposto per l’occasione in edizione timbrata e numerata. Il libro, che verrà omaggiato a tutti i partecipanti di Artigianato e Palazzo e alla conferenza stampa di presentazione della stessa, contiene le fotografie di Massimo Agus e i testi di Lucia Tonini e Michail Talalay, con la premessa di Maurizio Bossi del Gabinetto Vieusseux, Centro scientifico/letterario di Firenze. Nell’ambito della manifestazione, il 17 maggio alle 11.30 è prevista anche la Tavola Rotonda “Quando a Firenze si parlava il russo: società, arti e cultura”.

L’evento, nato 25 anni fa da un’idea di Neri Torrigiani e promosso dalla principessa Giorgiana Corsini principalmente per rivalutare la figura dell’artigianato e del suo lavoro, sposa perfettamente le ideologie del Movimento Life Beyond Tourism, che da sempre sostiene iniziative che valorizzino l’artigianato considerandolo alta espressione di qualità e di tecnica, elemento fondamentale della tradizione.

Il recente protocollo d’intesa tra la Fondazione Romualdo del Bianco e Confartigianato Firenze, l’iniziativa gratuita del Vo per Botteghe offerta agli ospiti degli hotel del Centro Congressi al Duomo per andare alla scoperta delle storiche botteghe artigiane fiorentine e le mostre di artigianato allestite al centro polivalente ICLAB, sono solo alcuni esempi delle iniziative portate avanti dal Movimento Life Beyond Tourism, con l’obiettivo di valorizzare gli antichi mestieri e promuovere un turismo esperienziale alla ricerca delle antiche tradizioni e della ricchezza del “fatto a mano”.

A completamento delle attività lanciate dal Movimento Life Beyond Tourism per l’anniversario dell’inizio delle relazioni con il mondo russo, il prossimo 15 maggio, durante i ricorrenti incontri conviviali interculturali dei “Mercoledì al Caffè”, sarà anche inaugurata la Mostra Fotografica “Russkaja Florencija – La Firenze dei Russi” allestita a Palazzo Coppini presso la Sala Rovenko, visitabile dal pubblico fino al 24 maggio dal lunedì al venerdì con orario 10-17. Un itinerario alla scoperta delle presenze russe nella città di Firenze, che con le sue opere d’arte, i suoi edifici, la cultura dei suoi abitanti e la natura circostante, ha sempre avuto un potere di attrazione anche per il popolo russo. Dostoevskij, Tchaikovskij, la famiglia Demidoff, la chiesa russa ortodossa: sono queste le tappe fondamentali dell’itinerario attraverso cui ci guidano le fotografie della mostra che ha viaggiato tra San Pietroburgo, Mosca e Firenze e ha già riscontrato grande interesse e successo. Anche in questo contesto si potrà apprezzare e ricevere una copia della ristampa del libro “Russaskja Florencija. La Firenze dei Russi”.