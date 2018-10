Strumento polivalente

Andiamo alla scoperta delle attività ludiche-professionali che il binocolo rende possibili. Vi stupirete di quanto questo strumento ottico sia indispensabile.

Birdwatching

L’osservazione degli uccelli in natura è il campo di elezione di questo strumento. I birdwatchers amano osservare con il 10×42: il grande campo di vista, l’alta luminosità, la discreta compattezza e i maggiori ingrandimenti, rispetto al classico 8x, facilitano lo studio della taglia, dei colori, del piumaggio e della silhouette della specie avvistata.

Gli amanti dei rapaci si avvalgono anche di uno spotting scope (telescopio terrestre) oppure di un binocolo ad alto ingrandimento. In questo caso il formato 15×56 è uno dei prediletti, soprattutto se sorretto da un monopiede in carbonio o dal classico finnstick: un bastone utilizzato dai finlandesi per studiare gli uccelli migratori senza affaticare le spalle e le braccia.

Birdwatching marino

È una piccola branca del birdwatching – ma non per questo meno interessante- che prevede l’osservazione degli uccelli marini. Non tutti sanno, infatti, che le gazze marine, i pulcinella di mare, i labbi, le sule, le berte maggiori e minori trascorrono la maggior parte della loro vita in mare aperto, avvicinandosi alle coste solo durante i periodi riproduttivi. Oltre ciò, soggetti più comuni come i limicoli, gli anatidi, gli ardeidi e i passeriformi usufruiscono della linea di costa durante gli spostamenti migratori.

Questo tipo di osservazione può avvenire in due modi:

Da una barca. Grazie ai viaggi organizzati (coastal trip) è possibile osservare molte specie marine che sono attirate tramite il chum, una pastura composta da un miscuglio di scarti del pescato. In questo caso si potrà utilizzare un classico binocolo da birdwatching, meglio se impermeabilizzato, dotato di una bretella galleggiante e magari con una filettatura, nei pressi dell’obiettivo, che consenta di montare dei filtri per evitare la corrosione causata dall’acqua salata.

Da un promontorio. Giacché la distanza media di osservazione è molto elevata, sarà necessario avvalersi di uno spotting scope oppure di un binocolo dotato di alti ingrandimenti- almeno 20-50X e sostenuto da un treppiede robusto.

Whalewatching

Il mare che bagna le coste della Liguria fa parte del Santuario dei Cetacei, una grande zona marina protetta, a forma di rombo, che comprende le coste francesi, quelle toscane fino a raggiungere la costa nord della Sardegna. Come il birdwatching marino, anche il whalewatching puo’ essere compiuto a bordo di una barca o da un’altura. Grazie a un binocolo sarà possibile ammirare: delfini comuni, grampi, stenelle, tursiopi, globicefali e talvolta balenottere minori.

Osservazione paesaggistica a grande campo

Il binocolo “da paesaggio” per eccellenza è il classico 8×32 dotato di prismi di Porro. Un esemplare di discreta qualità fornisce un campo di vista pari a otto gradi, che vi consentirà di immergervi nella scena con una tridimensionalità e una naturalezza senza pari. Per chi volesse percepire maggiori dettagli, sono anche consigliabili i binocoli stabilizzati 10×30 o 12×32 che permettono di osservare senza il treppiede fotografico.

Osservazione di alpinisti, scalatori, skyracers

Se qualcuno fra voi ha visto il film North Face, che narra la tragedia avvenuta sul monte Eiger, ricorderà che gli appassionati e i giornalisti erano soliti osservare le gesta degli alpinisti attraverso un binocolo gigantesco. Si trattava di un binoscopio prodotto da Zeiss, negli anni Trenta, ormai fuori produzione. In questo periodo sono disponibili decine di binocoli ad alto ingrandimento in varie fasce di prezzo. Se porterete con voi uno di questi strumenti, durante le vacanze in montagna, trascorrerete molte ore a osservare l’attività sportiva di decine di appassionati, come se vi trovaste accanto a loro. Tale configurazione ottica consente, in aggiunta, di osservare gli aerei, la luna o i rapaci in termica.

Osservazione degli animali al crepuscolo

Quando il sole cala sotto la linea dell’orizzonte, l’ora d’oro lascia spazio all’ora blu. Questo è il momento ideale per ammirare decine di animali: volpi, caprioli, cervi, cinghiali e per chi ha l’esperienza necessaria anche gufi, civette, assioli e barbagianni. Per questo genere di osservazioni è necessario un binocolo che possieda un’ottima luminosità e una grande pupilla di uscita. L’eccellenza in tale campo osservativo si raggiunge avvalendosi di un 8×56 o di un 9×63.

Osservazione d’insetti e fiori

I costruttori progettano binocoli con una distanza minima di messa a fuoco sempre più elevata, questa caratteristica consente di osservare a otto o dieci ingrandimenti dei soggetti situati a un metro e mezzo di distanza. Tuttavia, per gli amanti delle osservazioni professionali d’insetti e fiori, sono disponibili dei binocoli specificatamente progettati che hanno un rapporto di amplificazione pari a quello di un microscopio. Sviluppano sei o otto ingrandimenti e riescono a focalizzare una farfalla anche a distanze inferiori ai cinquanta centimetri.

