Verona – Crescendo in salute con Rigoni di Asiago dal 8 al 9 giugno 2019

Dove: Verona

Dal: 08-06-2019

Al: 09-06-2019

Non una piazza qualunque ma la spettacolare piazza Brà di Verona ospiterà l’evento più “sano” dell’anno, quel Tour della Salute che sta richiamando tantissima folla e che è attesissimo anche per le prossime 12 tappe. “La Brà”, come viene famigliarmente chiamata dai veronesi, è il foyer dell’Arena, ha come cornice il Liston lastricato tra il 1770 e il 1782 con il marmo rosa della Valpolicella, quello stesso marmo con cui fu costruito l’anfiteatro romano. E’ il luogo delle passeggiate, degli incontri, dove si prende il caffè o l’aperitivo. Insomma è il testimone della vita cittadina, il suo cuore pulsante, ricco di arte e di bellezza (foto di apertura Shutterstock).

L’8 e il 9 giugno, proprio qui sbarcherà la seconda tappa del Tour della Salute-Crescendo in Salute, per quello che è considerato un incontro da non perdere per coloro che intendono raggiungere quel benessere attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato. Un Tour che, con questa sua seconda edizione, si propone di aumentare la consapevolezza, in adulti e bambini, dei molti errori che si compiono nelle scelte alimentari quotidiane.

Se gli adulti attribuiscono il loro “mangiar male” al poco tempo a disposizione per cucinare, agli intervalli lavorativi in cui ci si accontenta di un panino frettoloso oppure a diete spesso improvvisate se non addirittura sconsiderate, anche per quanto riguarda bambini e adolescenti le cose non vanno molto meglio. Fast food, merendine a qualsiasi ora, pasti proposti tenendo spesso solo in conto i capricci del momento e non il reale fabbisogno… insomma, quella “piramide alimentare”, che definisce in modo semplice le basi su cui deve fondarsi la dieta di tutti i giorni, viene per lo più seguita in modo piuttosto approssimativo.

Al Tour della Salute, patricinato dal ministro Giulia Grillo, si parlerà dunque non solo di cibo ma anche di stile di vita, di attività fisica, di sonno, di idratazione, di peso corporeo e, a farlo, saranno esperti dei vari settori che, nel corso di dibattiti, convegni e appuntamenti personalizzati, daranno informazioni e consigli per vivere in buona salute.

Rigoni di Asiago, azienda leader nella produzione biologica, da sempre particolarmente sensibile al tema della salute e alla salvaguardia dell’ambiente, ha scelto di partecipare come sponsor al Tour con una serie di proposte ed eventi per adulti e bambini. Degustazioni, giochi, intrattenimenti e consulenze mirate condotte da una dietista specializzata.

Un programma ricco di golosità, dunque, ma anche di contenuti. Nel villaggio allestito ad hoc nelle quattordici piazze che accoglieranno l’evento, ci sarà infatti uno stand Rigoni di Asiago dove, come attività consulenziale e preponderante, ci sarà quella della nutrizionista dottoressa Mara Vaghi..

All’interno del villaggio, ci sarà anche il gazebo dell’azienda veneta dove, nella giornata di sabato, per un pubblico adulto, saranno preparati sfiziosi stuzzichini biologici con Fiordifrutta, Mielbio, Nocciolata (classica, senza latte e bianca), Dolcedì (realizzato con zuccheri da frutta bio) oltre ai sorsi di benessere del buonissimo TantiFrutti. E, mentre vi delizierete tra tanti gusti potrete anche giocare. “E tu di che Fiordifrutta sei?”. Se parteciperete al gioco la sorpresa sarà ancora più dolce.

Domande? Curiosità? La dottoressa Mara Vaghi sarà nello stand a vostra disposizione per rispondere alla vostre domande ma non solo! Se a “stuzzicarvi” sarà anche il desiderio di sapere come deve essere una prima colazione equilibrata o come comporre in modo salutare i vostri pasti, potete fissare un appuntamento individuale e avrete una consulenza personalizzata per creare lo stile di vita più adatto al vostro fisico.

E la domenica? Tutti in tour, grandi e piccini, per una giornata in famiglia ricca di bontà, di sorprese e di allegria. Per i bimbi, infatti, Rigoni di Asiago allestirà una coloratissima zona specifica dove potranno giocare assistiti da personale specializzato. Anche per loro ci sarà “un gioco della salute”. Assistiti da una hostess potranno scegliere come creare a loro gusto la prima colazione e la merenda. Un modo semplice per prenderli per la gola ma anche per responsabilizzarli facendo decidere a loro le scelte corrette per il loro benessere.

Conoscere per prevenire e star bene. E’ l’impegno che il Tour della Salute ha nei confronti di tutti e che Rigoni di Asiago persegue da sempre con i suoi prodotti, biologici al 100%, privi di additivi, di pesticidi e di tutto ciò che risulta nocivo per l’organismo. Un impegno che parla di amore per la natura, di eccellenza e di alta qualità.