Nella provincia di Mindanao, nella Filippine, c’è una isola che, nonostante qualche acquazzone, saprà incantarvi con la sua natura lussureggiante e incontenibile e dove potrete godervi il mare d’inverno: Camiguin!

Dopo aver raggiunto Koh Lipe in Thailandia e Koh Rong in Cambogia, è arrivato il momento di attraccare sulle sponde della piccola isola di Camiguin, nelle Filippine. Il mare d’inverno, in questa perla del sud est asiatico, si tinge dei colori della lava.

Camiguin è una piccola isola (l’intera circonferenza misura circa 79 km) a nord di Mindanao, nel cuore delle Filippine.

“Con oltre una ventina di coni di scorie alti più di 100 m, Camiguin ha più vulcani per kmq di qualsiasi isola sulla terra” [Lonely Planet]. Quando illuminati dal sole sono lo sfondo di tutte le prospettive e dominano tutta l’isola. Sulle spiagge, la sabbia nera di lava si getta in un mare cristallino e pieno di vita.

Quello che colpisce, arrivati sull’isola, oltre ad una natura strabordante è una sensazione: quella di essere su una terra autentica.

Oltre al paese principale, Mambajao, ci sono numerose comunità e villaggi sparsi sulla costa e nell’entroterra, lungo le strade che salgono su fino in cima alle montagne. Sono realtà semplici e modeste, ma la natura le sovrasta, come un immenso giardino tropicale, aggraziando anche le capanne più malconce. Palme, frangipane, orchidee, foglie di ogni sfumatura dell’arcobaleno vi lasceranno senza parole ad ogni curva, ad ogni angolo dell’isola.

E al tramonto, quando il cielo si tinge di rosa e arancione, si compie la magia.

Camiguin custodisce però un altro immenso giardino: quello sotto il mare, accessibile dalle sue sponde o visitando due piccoli atolli di sabbia bianchissima a pochi minuti di barca dalle sue sponde.

Dove stare a Camiguin

Sull’isola ci sono numerosi resort, sul mare o più in alto sulla montagna.

Esiste un luogo perfetto per godere al meglio della magia di Camiguin: il Nypa Style Resort.

Poco distante da Mambajao, il resort è immerso nella foresta tropicale, circondato da un giardino lussureggiante. Pochi bungalow perfettamente inseriti nel contesto paesaggistico e rispettosi dei materiali e delle sistemi costruttivi tradizionali.

Un vero angolo di paradiso.

Qui potrete consumare pasti deliziosi: il ristorante, oltre ad offrire colazioni succulenti e prelibate, è aperto anche a cena (e a pranzo su prenotazione) e offre un menu di base italiano ma spesso contaminato da influenze asiatiche e internazionali.

Ilenia e Stefano vi faranno sentire a casa.

Potrete noleggiare un motorino e partire da qui alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Camiguin.

Come arrivare a Camiguin

In aereo:

Da/Per Cebu c’è un volo giornaliero.

Potete prenotare i biglietti sul sito di CebuPacificAir, il volo dura circa un’ora.

L’aeroporto di Camiguin è vicinissimo a Mambajao .

In barca:

Da/Per Bohol parte un ferry dal porto di Balbagon ogni lunedì, mercoledì e venerdì dal porto di Jugna. Partenza alle 8.00 da Camiguin per Bohol, alle 13.00 da Jagna per Camiguin. I biglietti si possono fare solo al porto il giorno della partenza. La traversata dura circa 4 ore.

Da/Per Mindanao partono numerosi ferry dal porto di Benoni, più volte al giorno (circa ad ogni ora), che raggiungono Balingoan in circa un’ora e un quarto.

Per accedere all’isola è necessario compilare un format on Line: https://cleancamiguinqr.com/ al termine del quale verrà rilasciato un QR code da mostrare non appena sbarcati sull’isola. Dovrà essere esibito anche se deciderete di visitare l’isola di Mantigue. È richiesta la prenotazione della struttura di pernottamento prima dell’arrivo sull’isola.

Cosa fare a Camiguin

L’isola saprà rapirvi con i suoi ritmi rilassati e un territorio ricchissimo da scoprire.

Tra le varie attività, potrete:

andare in giro in motorino (che potete noleggiare presso la struttura che vi ospita o a Mambajao). Seguite la strada principale che gira attorno all’isola, con calma ammirando il paesaggio verso il mare e verso la montagna. Fermatevi nei vari punti di interesse, addentratevi verso l’interno, parcheggiate per un tuffo. Lasciatevi stupire dalla bellezza della natura incontenibile dell’isola.

visitare le cascate: sull’isola ci sono diverse cascate. Katibawasan Falls e Tuasan Falls sono spettacolari e facilmente accessibili. Per raggiungere la Binangawan Falls è consigliato l’accompagnamento di una guida: il sentiero per raggiungerla è impegnativo.

fare trekking sul vulcano Hibok-Hibok , si tratta però di una salita ripida e impegnativa. Una volta in cima, nelle giornate particolarmente limpide il panorama spazierà fino a Bohol, Cebu e Negros.

organizzare un’escursione a White Island , piccolo atollo di sabbia bianca in continuo movimento. Sull’Isola potrete noleggiare un ombrellone e rilassarvi in un mare tropicale dalle mille sfumature d’azzurro.

organizzare un’escursione all’isola di Mantigue. Per raggiungere le due isole partono continuamente barche da 4 persone nei porticcioli antistanti.

rilassarvi in uno dei centri termali dell’isola , come le Ardent Hot Springs

organizzare un’immersione: attorno all’isola ci sono alcuni spot particolarmente interessanti per fare immersioni. In particolare: White Island e Mantigue Island. Per le escursioni Diving si consiglia il centro : attorno all’isola ci sono alcuni spot particolarmente interessanti per fare immersioni. In particolare: White Island e Mantigue Island. Per le escursioni Diving si consiglia il centro Coraya-divers professionalità, affidabilità e attrezzatura in ottime condizioni.

fare snorkeling . Attorno all’isola ci sono numerosi luoghi per ammirare la meraviglia custodita sotto al mare Sunken Cemetery Spiaggia davanti al ristorante Beehive Spiaggia davanti al locale Taste and See Cantaan Kabila White Beach Giant Clam Sanctuary Mantigue Island.



Si consiglia di partire con maschera e boccaglio e scarpine da roccia. Sull’isola c’è la possibilità di noleggiarli.

Spesso per accedere a luoghi di particolare pregio paesaggistico, oltre al biglietto è richiesto il pagamento di una tassa che può variare dai 25 ai 100 pesos.

In alcune riserve marine è obbligatoria la presenza di una guida.

Dove mangiare a Camiguin

L’isola ospita numerosi ristoranti e locali, tra cui: