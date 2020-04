Esperienza outdoor nel cuore della Murgia; a piedi, in mountain bike, a cavallo scoprendo le antiche tradizioni enogastronomiche locali

Il complesso rurale di Torre Sansanello sorge nell’agro di Corato, in prossimità del Parco dell’Alta Murgia, a pochi minuti da Castel del Monte (Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO).

Un ambiente semplice e accogliente immerso nella natura dove poter andare a cavallo, assaporare la cucina tipica della tradizione murgiana, ascoltare buona musica e degustare ottimo vino.

La presenza di cavalli, rapaci e animali da cortile permette di vivere un’esperienza autentica verso la riscoperta di antiche usanze dell’arte contadina.

La posizione privilegiata

consente agli ospiti di godere del ricco e variegato territorio circostante: adiacente al Bosco del Cecibizzo, Torre Sansanello è una base ideale per escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo, lungo la ciclovia dell’Alta Murgia, le Cave di Bauxite, il Bosco di Acquatetta, la Rocca del Garagnone.

A due passi da antichi luoghi di culto come la chiesetta di San Magno e la sua necropoli o la chiesa di Calendano.

Al maneggio di Torre Sansanello, grazie alla presenza di istruttori federali e personale altamente qualificato, si organizzano corsi di equitazione, battesimi della sella, trekking e passeggiate a cavallo o in calesse alla scoperta del territorio.

La Murgia è un territorio cangiante nelle diverse stagioni.

Le fioriture primaverili della Murgia lasciano il posto all’arsura estiva per poi svelare un luogo fatato autunnale, dalle sfumature tenui di foglie e funghi, che pare addormentarsi nel brullo inverno murgiano.

Durante tutto l’anno, specialmente nei week end, è possibile trovarsi a Torre Sansanello per concedersi delle passeggiate nel bosco, per seguire cammini lenti verso antichi tratturi in compagnia di esperti storici o seguire qualificati istruttori in percorsi di Nordic Wallking o Orienteering.

Per gli appassionati, è possibile imparare le ricette della tradizione pugliese e murgiana

in occasione di show cooking organizzati prima di assaporare i prodotti tipici e genuini che sono alla base della cucina di Torre Sansanello: vino, formaggi, mozzarelle e ricotta, pane casereccio e focaccia.

Torre Sansanello rimane per gli ospiti una indimenticabile esperienza, vissuta in chiave “slow”.

In estate, Torre Sansanello, tra serate di musica jazz che stempera la calura del giorno, invita ad alzare gli occhi al cielo in compagnia di astronomi alla ricerca delle stelle.

Per info e contatti:

Torre Sansanello

Contrada Sansanello, Strada Esterna Piede Piccolo, Corato (BA)

Tel. 388.9950903

tel. 080.8980920

www.torresansanello.it