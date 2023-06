Pelagos: stella ateniese di Four Seasons Astir Palace è un ristorante stellato Michelin guidato da Chef Luca Piscazzi. Un’interpretazione lungimirante dei prodotti stagionali e locali del Mediterraneo. L’ oceano, dal greco “pelagos”, ispira le eccezionali preparazioni di questo ristorante. Qui la brezza che soffia dal mare si avverte protagonista della proposta. La visione di Chef Luca Piscazzi esalta la bellezza intrinseca dell’ingrediente proponendolo spesso in piacevole contrasto al palato di chi lo degusta.

L’attenzione ai dettagli definisce il luogo: l’approvvigionamento dei migliori prodotti stagionali e locali dagli agricoltori e dai produttori alimentari più impegnati del Mediterraneo, un’esecuzione precisa e un servizio appassionato. Una squadra giovane e appassionata che decanta (e non descrive) ogni piatto, vini inclusi. A cena qui si avrà modo di degustare (e deliziarsi) anche grazie alle descrizioni del personale di sala ricolme di passione e sempre precise, attente mai didascaliche come canti delle sirene di omerica memoria. L’esperienza è quindi totalizzante e senza indugio diremo epica.

Il locale declina un arredamento assolutamente moderno ma con rimandi Belle Epoque senza mai scivolare in inutili ritorni polverosi al passato. I suggestivi interni ricordano un nave da crociera d’altri tempi, mentre gli esterni offrono angoli intimi con vista sull’abbagliante riviera ateniese. Si guarda dritti al futuro come irti sulla prua di una nave che solca indefessa l’orizzonte del mare. La selezione dei migliori vini del Mediterraneo è arricchita dalle magistrali creazioni di “ispirazione Martini” dei bar mixologist.

Quanto afferma Chef Luca Piscazzi ben rende l’idea e l’obiettivo di tutta la squadra: “Qui al Pelagos cerchiamo di contribuire all’evoluzione della Grecia come destinazione gastronomica di livello mondiale con i più alti standard di servizio. Per noi ora il cielo è il limite”. Si sa per l’appunto che le costellazioni abitano il cielo. Lo Chef ha poi lavorato in ristoranti di prestigio, da Roma a Hong Kong, da Pechino a Londra. Nella capitale britannica è stato capo cuoco dell’innovativa chef francese Anne-Sophie Pic nel suo ristorante, La Dame de Pic London, all’interno del Four Seasons Hotel al Ten Trinity Square che ha ottenuto due stelle Michelin durante la presenza di Piscazzi.

Non è da sottovalutare anzi diventa fondamentale oggigiorno quanto va affermando Cedric Vinckier, Direttore di Pelagos: “Il mondo è piccolo e poter entrare in contatto con persone di tutto il mondo è la parte migliore del mio lavoro“. Una visione globale e scevra di pregiudizi è ciò che serve per riuscire a mantenere un’ottima visibilità davanti a sé.

Quattro menu degustazione proposti: 90° (menu degustazione di quattro portate), 180° Terra (menu degustazione di sette portate), 180° Mare (menu degustazione di sette portate), 360° Chef’s Menu (una serie di piatti best dello Chef). Si parte da un minimo di 95€ p/p ad un massimo di 165€ p/p, abbinamento vini a parte. Disponibili anche i Menu per Natale 2022 e il Nuovo Anno.

Pelagos: stella ateniese di Four Seasons Astir Palace Atene dove immergere i vostri sensi in un bagno sorprendente di piatti che coinvolgono simultaneamente sguardo e palato. Una ricerca estetica minuziosa e dalle cromie perfette. La sensazione che tutto sia al posto giusto. Il sorriso caldo da buon romano di Piscazzi rende poi umano un luogo che potrebbe essere percepito da alcuni a tratti algido e altero. Entrare in location ricolme di lusso non è sempre sinonimo di eccellenza ma qui la nomea di Four Seasons e di un team elegante, a tratti sofisticato ma mai troppo distaccato garantiscono una tenuta costantemente alta dello standard.

Una carta dei vini internazionale con una pregevole disponibilità anche di etichette greche.

Il piatto signature che più colpisce: CAVIALE [PASTA]. Spaghetti freddi, emulsione di vongole, mandorle, finocchietto. La sensazione inaspettata data da quel suadente brivido “freddo” riesce ad avvolgere e tenere il palato per la gola con l’abilità che solo una mantecatura perfetta regala. La freschezza del finocchietto aggiunge poi quel tocco finale pulito, indelebile. Una cucina che si ricorda per piacevolezza sinestetica e permea un ricordo ricolmo di bellezza esaustiva.

Una stella che brilla potente nel firmamento mondiale dell’eccellenza: Pelagos Athens. Tra i 50 migliori posti al mondo da visitare nel 2023 secondo Travel + Leisure.

Pelagos Atene