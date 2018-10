I tesori di Dresda

Distrutta quasi per intero nella II Guerra Mondiale, Dresda è rinata dalle sue ceneri come l’araba fenice. Oggi questa città dinamica e pulsante di vita coniuga tradizione e modernità con un patrimonio artistico culturale d’eccezione.

Le gru che svettano fra cupole, torri e campanili creano un contrasto suggestivo con l’eleganza del centro storico, dove tutto parla ancora di (ri)costruzione. Non solo di quella post-bellica, simboleggiata dalla Frauenkirche collassata dopo i bombardamenti e riedificata con le sue stesse macerie come un gigantesco puzzle: vi sono anche i lavori di consolidamento degli argini dell’Elba che attraversa maestosa la capitale della Sassonia, ed i cantieri in cui alacremente si ristrutturano palazzi barocchi ed edifici dalle linee essenziali, retaggio della DDR, o si converte una grande centrale elettrica dismessa (Kraftwerk Mitte) in un moderno quartiere culturale…

Dresda, infatti, è in lizza per il titolo di Capitale Europea della Cultura 2025. La “Firenze dell’Elba” ospita oltre 50 musei, gallerie e pinacoteche come le 15 collezioni d’arte Staatliche Kunstsammlungen, fra le più famose del mondo.

Da non perdere, poi, il celebre Teatro dell’Opera di Semper e la grande musica, l’Albertinum con la collezione di gioielli storici e il gabinetto di numismatica, i musei tecnici Technische Sammlungen, la Residenza con il prezioso mosaico a cielo aperto, i palazzi dello Zwinger e le innumerevoli chiese. Ma già solo passeggiando nei parchi o in riva al fiume sulla Brühlsche Terrasse, il “balcone d’Europa”, verrà voglia di rimandare la partenza!

Informazioni

Dresden Marketing GmbH, Messering 7, D-01067 Dresden, www.marketing.dresden.de.

In Italia: Ente Nazionale Germanico per il Turismo: www.germany.travel/it.

Dresda è ben collegata ai maggiori scali italiani con voli www.lufthansa.com via Monaco/Francoforte e alle principali città tedesche con treni ICE www.bahn.com/it.

Palazzi sull’Elba

Risalendo l’Elba in battello si rimane incantati alla vista dei palazzi che si rincorrono specchiandosi nell’acqua: il tour Schlösserfahrt fino a Schloss Pillnitz, sfarzosa residenza estiva dei sovrani di Sassonia, è uno dei più suggestivi fra quelli proposti dalla società di navigazione di Dresda.

Il biglietto Elbwasser & Gartenkunst include la visita del palazzo e dei suoi giardini (adulti 27,50 €; bambini 18 €). Ampia scelta di tour ed eventi (www.saechsischedampfschiffahrt. de).

Oro “bianco”

Cercando la pietra filosofale J. Böttger (1682-1719), alchimista alla corte di Augusto II a Dresda, scoprì la formula della porcellana dura, fino ad allora prodotta solo in Cina. Nel 1710 nell’incantevole località medievale di Meissen fu fondata la prima manifattura europea: le finissime porcellane con il marchio delle due spade azzurre incrociate sono tuttora fra le più pregiate al mondo.

All’Erlebniswelt Haus Meissen si può vedere come nascono questi capolavori (www.meissen.com).

Giocando al museo

Dedicato alla grande “avventura” della vita in tutti i suoi aspetti: è il Deutsches Hygiene-Museum (www.dhmd.de), dove i visitatori vengono accompagnati alla scoperta del corpo e della mente dell’uomo, dei processi vitali e degli organi di senso con una straordinaria varietà di stazioni multimediali, elementi interattivi ed esposizioni tanto coinvolgenti da far perdere la cognizione del tempo!

(Adulti 9 €/under 16: gratis. Senza barriere. Audioguide anche in inglese/francese.)