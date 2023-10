Ti racconto un museo: il museo delle donne di Merano

La sua mission è semplice e arriva dritta al punto: guardiamo al passato con occhio critico per capire meglio il presente e plasmare insieme il futuro! Il museo delle donne di Merano non è un semplice museo ma un luogo d’incontro culturale, un luogo di scambio, un luogo di riflessione.

Andiamo con ordine, partiamo con l’entrare all’interno del museo. Si trova infatti all’ultimo piano di un edificio all’apparenza normalissimo, appena varcata una delle porte d’ingresso della città di Merano.

Si salgono le scale fino ad arrivare alla bella insegna che indica “Fraunen Museum” con un corpetto colorato accanto. Entriamo e inizia la magia.

Non un museo, ma un sistema di musei

Il museo delle donne di Merano non è l’unico, ci sono numerosissimi musei dedicati alle donne nel mondo, a simboleggiare quanto ancora ci sia da fare per sensibilizzare, per ricordare, per lottare ancora. L’obiettivo di questo museo è quello di rendere visibili le donne, mostrare la loro voce all’interno della società. Vuole divulgare, informare, sensibilizzare e fare chiarezza su quei costrutti di genere che sono stati tanto limitanti negli anni e che a volte ci tengono ancora un po’ legate.

Il percorso di visita

Ciò che viviamo nel museo delle donne di Merano è un viaggio nella storia della nostra società, un viaggio indietro nel tempo fatto di abiti, luoghi comuni, abitudini e usanze, un viaggio fatto di rappresentazioni femminili nella cultura e di come è cambiato il ruolo e la rappresentazione della donna nel tempo.

La moda, gli abiti e i bikini, gli elettrodomestici e la cura dei bambini, le lotte per i pari diritti e l’emancipazione. Un viaggio affascinante e spesso anche difficile, in cui pregiudizi e difficoltà si uniscono alla voglia di avere pari diritti e spesso la difficoltà di raggiungerli.

Una volta visitata la sala principale del museo, si può scendere nel piano di sotto e approfondire delle mostre temporanee che variano di volta in volta, sempre dedicate ad un aspetto o ad una figura femminile della storia.

“Ogni donna cambia, quando scopre di avere una storia.” Disse Gerda Lerner, beh, è proprio il cambiamento che si prefigge questo museo.

Un luogo all’apparenza statico come un museo, dove tutto pare immutato, è in questo caso il motore del cambiamento, ed è straordinario.

Pensate che potete fare anche un tour virtuale di questo museo, potete così scoprirlo non solo visitando Merano, ma anche da chilometri di distanza, io comunque vi consiglio di organizzare la vostra visita, renderà il vostro giro a Merano ancora più affascinante.

Museo delle Donne a Merano

Via Mainardo 2

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00. il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Domenica chiuso. Ingresso 5€ per gli adulti.

info@museia.it