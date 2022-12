Il sentiero dell’avvento del Katschberg è una passeggiata invernale immersa nel bosco, a circa 1700 m, nella Riserva Naturale della Valle Gotal sul monte Katschberg, proprio al confine con la regione di Salisburgo.

Un sentiero dell’avvento nella natura

Per raggiungere l’inizio del sentiero dell’avvento del Katschberg si può partire dal piazzale davanti all’Alpengasthof Bacher, a circa 1,2 km da Dorfplatz percorribili a piedi o con una navetta taxi. Il percorso che conduce al punto di partenza del sentiero (il rifugio Pritzhütte) è lungo circa 2,5 km, e può essere percorso facilmente a piedi. Illuminata a festa, questa prima passeggiata lungo la strada Wichtelweg è già di per sé un’esperienza suggestiva: sculture luminose immerse tra gli alberi e nella neve, un grande labirinto invernale per i più piccoli e, non ultimo, il panorama oltre la vallata. Per questo primo tratto è disponibile anche un comodo e romantico servizio di trasporto con slitta trainata da cavalli.

All’ingresso del sentiero dell’avvento del Katschberg, pagando il biglietto, viene consegnata una tazza termica da riempire lungo il percorso di tè fumate (gratuito) servito nei numerosi fienili adibiti a rustici punti di ristoro o luoghi per spettacoli musicali e artistici. Il sentiero, illuminato da lanterne, è immerso in un’atmosfera romantica grazie alle luci calde, al profumo del tè e alle melodie dei cori e dei suonatori di corno alpino che aleggiano nel bosco. E quando arriva la notte alzate gli occhi al cielo: sopra di voi un mare di stelle.

La passeggiata è adatta a tutta la famiglia, è lunga 2,5 km si percorre in circa 45 minuti.

Info: maggiori informazioni a questo link.

Consiglio: Arriach, il villaggio slow food

Salendo da Villach in direzione Katschberg prevedete una tappa ad Arriach, cuore della Carinzia, e villaggio slow food.

Questo paese è l’occasione per un ritorno alla tradizione. Oltre alla bellezza paesaggistica, qui è possibile organizzare diversi laboratori legati alle tradizioni artigianali e culinarie del territorio o organizzare soggiorni in fattoria. Divertitevi a creare la vostra corona dell’avvento con gli elementi del bosco, o a preparare piatti tipici come i kärntner Nudeln (tortelloni carinziani) e il Kletzenbrot (pandolce alle pere)

Info: www.arriach.at, arriach@ktn.gde.at

La magia del Natale in Carinzia continua a Villach e sulle sponde del lago Wörthersee: i mercatini di Klagenfurt, Pyramidenkogel e Velden.

Nel numero di “Itinerari e luoghi” di dicembre trovate altri suggerimenti per visitare mercatini di Natale insoliti e poco conosciuti in Alto Adige.